Ramadan Bajram to czas odpoczynku, spotkań w gronie bliskich i przyjaciół po 30-dniowym poście, podczas którego wiernych ściśle przestrzegających reguł religijnych obowiązywał od wschodu do zachodu słońca m.in. zakaz jedzenia i picia. Obok Święta Ofiarowania Kurban Bajram jest najważniejszą w roku religijną uroczystością u muzułmanów.

Post poprzedzający święto Ramadan Bajram przypada zawsze na dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Ponieważ rok muzułmański (oparty na fazach Księżyca) jest krótszy od tradycyjnego o mniej więcej 11 dni (czasem mniej o kilka godzin, czasem więcej), muzułmańskie święta ulegają ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Czasami jest notowana też różnica między długością postu w krajach arabskich i w Polsce, wynika ona z przyjmowanego zaokrąglenia godzin.

Świętowanie: spotkania modlitewne, a potem nawet bale

W związku ze świętem społeczność polskich wyznawców islamu skupiona w Muzułmańskim Związku Religijnym w RP weźmie udział w środę przed południem w okolicznościowych świątecznych modlitwach w meczetach i centrach, m.in. w Białymstoku, Bohonikach, Kruszynianach, Suchowoli, Warszawie i w Gdańsku.

Życzenia z okazji święta złożył wiernym przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego mufti Tomasz Miśkiewicz.

"Trwajmy w wierze, żyjmy w zgodzie, a każdego dnia będzie towarzyszyło nam błogosławieństwo Wszechmogącego. Z okazji Ramadan Bajramu – Eid al-Fitr – składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, dobrych relacji rodzinnych i międzyludzkich, spokoju ducha" – napisał Miśkiewicz.

Po okolicznościowych modlitwach wierni spotykają się w Ramadan Bajram w gronie rodzinnym i znajomych, odwiedzają też cmentarze. W piątek w jednej z białostockich restauracji ma odbyć się bal tatarski.

Ilu muzułmanów jest w Polsce?

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do Związku należy ok. 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) 2,2 tys. osób.

Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju władze MZR oceniają na ok. 60 tys. osób, wliczając w to cudzoziemców – uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

Większość polskich muzułmanów mieszka w województwie podlaskim, gdzie w Bohonikach i w Kruszynianach są dwa ostatnie na ziemiach polskich zabytkowe meczety, a przy nich mizary, czyli muzułmańskie cmentarze. (PAP)