Kiedy wypada Tłusty Czwartek 2024?

Tłusty Czwartek, znany również jako ostatni dzień karnawału, to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń przez miłośników słodkości, w tym roku przypada 8 lutego. Święto co roku zmienia swoją datę, zależną od kalendarza liturgicznego i terminu Wielkanocy. Obrządek ustalany jest na podstawie daty Wielkiej Niedzieli, przypadającej na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Tłusty Czwartek - historia i tradycje

Historia Tłustego Czwartku sięga czasów pogańskich, kiedy to święto było znakiem odejścia zimy i nadejścia wiosny. W Polsce, tradycja ta została zaadaptowana przez chrześcijaństwo, wiążąc się z ostatnim czwartkiem przed Wielkim Postem, co czyni ją świętem ruchomym. Dzień ten stanowił idealną okazję do objadania się przed okresem postu, który następował.

Wzmianki o tym dniu sięgają XIII wieku, a każdy region kraju świętował go na swój sposób. W Małopolsce znany był Combrowy Czwartek, na Śląsku odbywały się pochody przebierańców, a w Wielkopolsce panowała tradycja "pomyjki". Chociaż wiele zwyczajów zanikło, kulinarne tradycje przetrwały, szczególnie te związane z pączkami i faworkami.

Pączki, początkowo wypiekane z ciasta chlebowego z nadzieniem mięsnym, ewoluowały w XVI wieku, kiedy to słonina została zastąpiona migdałami lub orzechami. Dzisiejsze wersje tych słodkości są znacznie lżejsze, a ich spożycie w tym dniu ma przynieść szczęście i pomyślność. Mówi się także, że nie zjedzenie pączka w Tłusty Czwartek może przynieść pecha na cały nadchodzący rok.

Co się je w Tłusty Czwartek?

Choć w Tłusty Czwartek królują pączki, tego dnia nie brakuje także innych smakołyków. Faworki, róże karnawałowe czy donuty to tylko niektóre z propozycji. W różnych regionach Polski można spotkać pączki z różnymi nadzieniami, od tradycyjnych z dzikiej róży po bardziej nowoczesne wersje, takie jak czekolada.