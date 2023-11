W tym roku padł kolejny rekord liczby uczniów w edukacji domowej. W tej formie kształci się już 42,3 tys. dzieci. Gros z nich korzysta z placówek, które oferują edukację za pomocą platform internetowych – największa, Szkoła w Chmurze, ma już 25 tys. podopiecznych. Popularność tego typu rozwiązań nie podoba się jednak samorządom. Także posłowie formującej się większości rozważają zmiany zasad ich działania.

– Szkoły platformowe to nie do końca edukacja domowa, więc trzeba się zastanowić nad osobnymi przepisami dla nich – deklaruje Dorota Łoboda, posłanka KO. – Na pewno potrzebne są standardy działania czy jasny sposób finansowania – zapowiada. Zdaniem Łobody konieczne jest, by platformy jasno informowały rodziców o tym, że teraz to oni przejmują pełną odpowiedzialność za edukację dzieci (to główne założenie edukacji domowej).

