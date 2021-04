Według francuskich i brytyjskich naukowców jest to najstarszy kamień kartograficzny obrazujący Europę. Badacze uważają, że ta bogato zdobiona płyta została wydobyta z kopca grobowego w zachodniej Bretanii, a potem ponownie użyta w pochówku, jaki odbył się pod koniec wczesnej epoki brązu (między 1900 a 1640 rokiem p.n.e.). Zrobiono z niej ścianę małego, przypominającego trumnę pudełka zawierającego ludzkie szczątki. W czasie wykopalisk okazało się, że mierząca sobie 12,7 stopy płyta jest złamana i brakuje jej górnej połowy.

Po ponownym zbadaniu kamienia naukowcy ustalili, że rzeźbienia przypominają mapę z powtarzającymi się motywami połączonymi liniami. Kształty te przypominają dolinę i sieć rzeczną. Zespół zauważył podobieństwa między rycinami i elementami krajobrazu zachodniej Bretanii. Teren odwzorowany na kamieniu przedstawia obszar o wielkości 19 na 13 mil, ciągnący się wzdłuż biegu rzeki Odet.

Doktor Clément Nicolas, badacz z Uniwersytetu w Bournemouth i pierwszy autor badania, powiedział CNN, że odkrycie „podkreśla wiedzę kartograficzną społeczeństw prehistorycznych”. Mimo to kamień kartograficzny z Bretanii wciąż budzi wiele pytań. Między innymi o to, czemu płyta została połamana. „Płyta z Saint-Bélec przedstawia terytorium silnie zhierarchizowanej jednostki politycznej, która ściśle kontrolowała terytorium we wczesnej epoce brązu, a jej złamanie mogło oznaczać potępienie i dekonsekrację” - powiedział Nicolas.

Wyniki badania zostały opublikowane we francuskim czasopiśmie Bulletin de la Société préhistorique française.