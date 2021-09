"Zamykamy problem (...) Stanie się to tak szybko, jak to możliwe" – powiedział rzecznik talibów Zabihullah Mudżahid na konferencji prasowej w Kabulu i zapewnił, że talibski rząd pracuje nad zapewnieniem "bezpiecznego środowiska edukacyjnego" dla dziewcząt przed powrotem do szkół.

Jak pisze agencja AFP, słowa Mudżahida nie uspokoiły afgańskich kobiet, które obawiają się, że w szkołach średnich i na uczelniach nie będą mogły kształcić się dziewczęta i młode kobiety, a do pracy nie będą mogły wrócić kobiety pedagodzy. "Tak już było ostatnim razem (w latach 1996 - 2001 - PAP). Powtarzali, że pozwolą nam wrócić do pracy, ale tak się nie stało" - cytuje francuska agencja słowa jednej z afgańskich profesorek.

Zajęcia w afgańskich szkołach zostały wstrzymane w połowie sierpnia po powrocie talibów do władzy i upadku prozachodniego rządu. Wcześniej zostały już wznowione dla chłopców i dziewcząt w szkołach podstawowych.

Kilkanaście dni temu talibowie ogłosili, że kobiety w Afganistanie będą mogły kontynuować naukę na uczelniach, ale grupy studentów będą podzielone ze względu na płeć, a w czasie zajęć będzie obowiązywał oparty za zasadach szariatu strój muzułmański.

Rzecznik reżimu ogłosił również we wtorek, że talibowie zakończyli tworzenie swojego rządu, wprowadzając do niego członków innych społeczności, zgodnie z ich początkowym zobowiązaniem do utworzenia gabinetu otwartego na różnorodność.

Mudżahid poinformował, że nowy minister zdrowia jest członkiem społeczności Hazara, szyickiej mniejszości prześladowanej przez talibów w latach 90., natomiast ministerstwo handlu obejmie były kupiec z Pandższiru, prowincji tadżyckiej, historycznie wrogiej talibom. W nowym rządzie nie ma kobiet.

Pierwsza część nowego rządu Afganistanu została ogłoszona 7 września, a talibowie zostali wówczas skrytykowani przez Zachód za brak w gabinecie reprezentantów wszystkich grup etnicznych i plemiennych w kraju. Społeczność międzynarodowa ostrzegała wówczas, że oceni talibów na podstawie ich działań, a uznanie ich rządu zależeć będzie od tego, w jaki sposób będą oni traktować kobiety i mniejszości.