Na łamach pisma „Frontiers in Aging” naukowcy z Oregon State University przestrzegają przed potencjalnym zagrożeniem ze strony niebieskiego światła.

„Nadmierna ekspozycja na niebieskie światło emitowane przez codziennie używane przedmioty takie jak telewizory, laptopy czy telefony, może mieć szkodliwy wpływ na różnego typu komórki w ludzki ciele - od skóry, przez komórki tłuszczowe, po neurony sensoryczne” - twierdzi prof. Jadwiga Giebultowicz, autorka badania.

„Jako pierwsi pokazaliśmy, że poziom specyficznych metabolitów - substancji niezbędnych komórkom do prawidłowego funkcjonowania - został zmieniony u muszek wystawionych na niebieskie światło. Nasze badanie wskazuje, że unikanie niebieskiego światła może być dobrą strategią opóźniającą starzenie się” - dodaje.

Nowe badania pokazały m.in. wzrost stężenia bursztynianiu w komórkach, a spadek glutaminianu. To istotne zmiany.

„Bursztynian jest kluczowy dla produkcji paliwa dla komórek oraz ich wzrostu. Wysoki poziom bursztynianu po ekspozycji na niebieskie światło można porównać do dużej ilości benzyny, która z dystrybutora nie trafia do samochodu - tłumaczy prof. Giebultowicz. - Inne niepokojące odkrycie pokazuje, że spada ilość cząsteczek odpowiedzialne za komunikację między neuronami, takich jak glutaminian” - dodaje badaczka.

Zauważone zmiany oznaczają, że komórki nie działają optymalnie, a to, według naukowców może prowadzić do ich wcześniejszej śmierci. Tłumaczyłoby to zauważone wcześniej krótsze życie muszek wystawionych na działanie niebieskiego światła.

Na ludzi niebieskie światło działa coraz częściej. „Głównym źródłem światła niebieskiego są obecnie diody stosowane w ekranach telefonów, komputerów czy telewizorów, a także w świetlówkach. Dlatego w rozwiniętych społeczeństwach ludzie są narażeni na działanie niebieskiego światła przez większość aktywnej części dnia. Cząsteczki sygnałowe są takie same w komórkach muszek jak i ludzi, więc istnieje możliwość negatywnego działania niebieskiego światła na człowieka”- podkreśla prof. Giebultowicz.

Badaczka zauważa, że w eksperymentach jej zespół użył silnego światła, więc w codziennych warunkach zmiany prawdopodobnie nie są równie dramatyczne. Jej zdaniem potrzebne są jednak dalsze eksperymenty na ludzkich komórkach.

Więcej informacji: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fragi.2022.983373/full (PAP)

Marek Matacz