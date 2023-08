"Dziwna Barbie"

Reklama

Drugoplanowa rola lalki, granej przez McKinnon, zapada w pamięć: bez wiedzy i wsparcia Weird Barbie tytułowa Barbie nie wyruszyłaby w swoją podróż do realnego świata.

Lalki z limitowanej serii będą nosić różowy strój wzorowany na tym, który McKinnon nosi w filmie. Wizerunek dopełni specyficzny makijaż i postrzępione, kolorowe włosy. Ogólnie zabawka ma „przypominać lalkę, którą bawiono się trochę za dużo”, czytamy w opisie produktu Mattel.

Reklama

50 dolarów za egzemplarz

Oprócz Weird Barbie w filmowej kolekcji znajdzie się jeszcze 6 innych postaci oraz stroje, jakie Barbie, grana przez Margot Robbie i Ken, grany przez Ryana Goslinga, nosili na ekranie. Do zestawu dołączona będzie również auto Hot Wheels (Barbie Corvette).

Weird Barbie można zamówić w przedsprzedaży na stronie internetowej Mattel (do 18 sierpnia). Koszt zakupu jednej lalki to ok. 50 dolarów, a czas realizacji zamówienia wyznaczono na koniec maja 2024 r.