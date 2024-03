Rozpoczęcie prac nad kolejnym rozdziałem "1670" Netflix potwierdził w środowym komunikacie. "Za scenariusz tak, jak przy pierwszym sezonie serialu, odpowiadać będzie Jakub Rużyłło. O tym, co czeka na fanów w drugim sezonie, nie wie na razie nawet Cyceron" - podkreślił.

Jak przypomniano, "premiera pierwszego sezonu miała miejsce 13 grudnia 2023 roku, a entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni". "+1670+ został doceniony nie tylko przez widzów, ale i branżę filmową - Polska Akademia Filmowa uznała produkcję za najlepszy filmowy serial fabularny, nagradzając ją statuetką Orła" - czytamy.

Akcja "1670" rozgrywa się w XVII w. we wsi Adamczycha, a głównym bohaterem jest szlachcic Jan, który pragnie zapisać się na kartach historii. Jednak problemy rodzinne i konflikty interpersonalne mogą położyć kres jego marzeniu. W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się m.in. Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Balicki, Michał Sikorski i Dobromir Dymecki. Za reżyserię odpowiadali Maciej Buchwald i Kordian Kądziela.

Według Netflix series managera Kuby Razowskiego, "1670" to serial "rezonujący z poczuciem humoru Polaków". "Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji" - powiedział, cytowany w komunikacie.

Premierę drugiego sezonu serialu zaplanowano na 2025 rok.