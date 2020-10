Huawei pokazuje, jak powinien działać ekosystem, w którym wiele urządzeń jednego producenta współpracuje ze sobą, wymieniając informacje i ułatwiając nam życie. Przykładem takiego elementu jest Huawei Watch GT 2 Pro.

Nie tylko ma on wbudowanych 100 trybów sportowych, czy można w nim ustawić ponad 200 tarcz. Podczas snu czy treningów, urządzenie zbiera informacje o naszym zdrowiu – saturację krwi, pułap tlenowych, puls czy poziom snu – ale od razu przekazuje je na telefon czy tablet MediaPad Pro, które są zbierane i analizowane przez aplikację Huawei Zdrowie. To działa, dzięki chmurze Huawei. Gdy bowiem zalogujemy się na nasze konto na urządzeniach, to dane z zegarka trafiają do chmury, skąd przesyłane są później do aplikacji na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu od razu, w jednym miejscu, mamy wszystkie parametry dostępne i możemy je choćby przesłać do naszego lekarza.

To nie koniec możliwości, które daje nam chmura Huawei. Zegarek może nam bowiem zastąpić urządzenie mobilne. Da się na niego wgrać kilkaset piosenek (ma bowiem wbudowane aż 4 GB pamięci) – nie musimy więc zabierać na trening czy po zakupy smartfona. Watch GT 2 Pro łączy się bowiem bezprzewodowo z najnowszymi słuchawkami Huawei FreeBuds Pro i muzyki możemy słuchać bez potrzeby noszenia przy sobie smartfona.

Zegarek może też wspierać telefon w innych zadaniach. Gdy zależy nam na długim czasie naświetlenia, czy chcemy zrobić zdjęcie grupowe, to możemy ustawić smartfon na statywie, a Watch GT 2 Pro posłuży nam wtedy jako zdalna migawka. W połączeniu z fotograficznymi możliwościami najnowszych, topowych smartfonów Huawei, zdjęcia nocne będą wyglądać jeszcze lepiej.

Dzięki chmurze Huawei, możemy też łatwo na zegarek przesłać listę kontaktów, to z kolei pomoże dzwonić i odbierać połączenia. Nie musimy bowiem już wyciągać telefonu z kieszeni – co, zwłaszcza zimą, czy ponurą jesienią - bywa uciążliwe. Teraz można odebrać telefon jednym przyciskiem na zegarku, a rozmowę prowadzić przez słuchawki.

Do tego sam zegarek wygląda fantastycznie- szafirowe szkoło i wstrząsoodporna koperta z tytanu oraz tył obudowy z ceramicznymi elementami sprawiają, że urządzenie wiele nie różni się od klasycznych, mechanicznych czasomierzy. Do tego Watch GT 2 Pro wyposażono w świetny wyświetlacz AMOLED (o rozdzielczości 454x454 pikseli), który sam dopasowuje swoją jasność do pory dnia.

To, jak Huawei połączyło w jeden ekosystem tablet do mobilnej pracy MediaPad Pro, bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3 i zegarek Watch GT 2 Pro pokazuje, jak powinien działać wzorcowy ekosystem producenta. Wszystkie urządzenia łączą się ze sobą bez konieczności żmudnych ustawień, potrafią wymieniać się informacjami o stanie zdrowia użytkownika, a także wzajemnie uzupełniać swoje funkcje. Dzięki temu użytkownik skorzysta na tym ekosystemie bardziej, niż gdyby kupił trzy sprzęty różnych producentów.