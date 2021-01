IPO Kuaishou Technology w Hong Kongu o wartości 5,4 mld dolarów zwiększy kwotę pozyskaną w wyniku pierwszej sprzedaży akcji w regionie w 2021 r. do 9,93 mld dolarów – to najwięcej w styczniu od 11 lat, wynika z danych Bloomberga. W styczniu 2010 r. zebrano prawie 11 mld dolarów. Regionalne rynki biją nowe rekordy dzięki zalewowi dofinansowania ze strony banków centralnych, które próbują powstrzymać kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa.

Trwający boom na azjatyckich giełdach wpisuje się w trend obserwowany w ubiegłym roku na całym świecie, kiedy to inwestorzy, szukając zysków, rzucili się na IPO, powodując gwałtowny wzrost wycen spółek w momencie ich debiutów. Jak wynika z danych Bloomberga, globalnie IPO mają najlepszy początek roku w historii.

Kuaishou to najpopularniejsza w Chinach (tuż po ByteDance, do którego należy TikTok) aplikacja wideo. Jak pisze Bloomberg, wydaje się, że firma wybrała najlepszy moment, by wejść na giełdę. Kuaishou, wspierane przez Tencent Holdings Ltd., przestanie przyjmować zamówienia od inwestorów instytucjonalnych dwa dni wcześniej niż planowano, co świadczy o bardzo dużym popycie inwestorów. Firma zarezerwowała już około 45 proc. akcji dla kluczowych inwestorów.

Wcześniejsze IPO na azjatyckich rynkach również biły rekordy popularności wśród inwestorów. Spółka Yidu Tech, zajmująca się technologią ochrony zdrowia, zanotowała 148-procentowy wzrost podczas debiutu w tym miesiącu.