Pojęcie to odnosi się jednak nie tylko do nowych technologii, lecz także do tego, jakie skutki wywierają na naszą starą rzeczywistość, choćby na zasady prawa międzynarodowego. Prace nad tymi problemami są prowadzone regularnie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, pracuje nad tym także wiele innych podmiotów, choćby Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie, badający problematykę wojny i konfliktu zbrojnego w odniesieniu do cyberprzestrzeni i wpływu na kwestie humanitarne.