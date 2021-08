Z pewnością spora część z państwa czytających ten tekst patrzy właśnie na papierową gazetę. Przez 70 powojennych lat w społeczeństwach Zachodu (a w szczególności po tym, gdy radykalnie spadły współczynniki analfabetyzmu) sięganie po prasę w celu uzyskania informacji i rozrywki było najnormalniejszą rzeczą na świecie. I względnie stałą, mimo że tak wiele się przez kolejne dekady zmieniło. Właściwie tyle samo ludzi sięgało w USA po codzienną gazetę, gdy skończyła się II wojna światowa, co w przeddzień zamachów z 11 września 2001 r. Dlatego tak trudno dziś dostrzec, że to, co robimy – piszemy i czytamy teksty prasowe – jest tak naprawdę bardzo retro. Prasa to fetysz nie tylko pewnej „oświeconej” mniejszości, która czyta, ale też najbardziej staromodnej i konserwatywnej mniejszości wewnątrz tej mniejszości.