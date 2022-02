Lotnictwo pozostawia znaczący ślad węglowy i jest jednym z najsilniej zmieniających klimat źródeł. Według WWF podróżowanie samolotem jest „najbardziej emisyjną aktywnością, jaką może obecnie podjąć człowiek”.

Reklama

Airbus już kładzie nacisk na obniżenie emisyjności samolotów własnej produkcji, ale zamierza postawić w przyszłości na inny rodzaj napędu. CEO firmy Guillaume Faury zaznacza jednak, że będzie to wymagało od firmy wiele inżynieryjnego, badawczego i kapitałowego zaangażowania.

Reklama

We wrześniu 2020 roku Airbus opublikował szczegółowo koncepcje trzech „hybrydowo-wodorowych” samolotów. Plan zakłada, że zaczną być użytkowane do 2035 roku. W tym samym miesiącu pierwszy lot odbył pasażerski samolot wyposażony w wodorowe ogniwa paliwowe.

Szef Ryanaira jest sceptyczny

Równie dużym optymistą jak Faury nie jest dyrektor generalny Ryanaira Michael O’Leary, który wątpi, by w nadchodzącej dekadzie doszło do technologicznego przełomu w lotnictwie. Jego zdaniem będzie ono nadal oparte o tradycyjne silniki spalinowe. Nie widzi szans na wdrożenie do 2030 roku wodorowych czy elektrycznych układów napędowych.

W branży trwa dyskusja na temat definicji „zrównoważonego paliwa lotniczego”. Chociaż Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego twierdzi, że nie ma międzynarodowego konsensusu w tej sprawie, to generalnie za takie paliwa uważa się te, które przyczynią się do zmniejszenia emisji lotniczych pojazdów. Airbus zdefiniował takie paliwa jako „złożone z elementów odnawialnych”.

Dyrektor generalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych powiedział kilka dni temu, że podróżni są skłonni dopłacić do paliw, które będą w mniejszym stopni niż tradycyjne szkodziły klimatowi.