Wzrost opłat nawigacyjnych uiszczanych przez przewoźników na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej będzie blisko dwa razy mniejszy, niż zapowiadano we wrześniu, i ostatecznie sięgnie 38 proc. Od 1 stycznia 2022 r. stawka wzrośnie z 791,12 zł do 1094,96 zł. To przełoży się na mniejszy wzrost cen biletów. Piotr Samson, szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tłumaczy, że skala podwyżki będzie mniejsza, bo najnowsze prognozy Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) zakładają nieco szybszą odbudowę ruchu lotniczego.