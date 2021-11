Spahn poinformował w piątek na Twitterze: „Niemcy ogłoszą m.in. RPA jako obszar nowego wariantu wirusa. Wchodzący w życie dzisiejszej nocy przepis stanowi, że linie lotnicze będą mogły przywozić jedynie Niemców do Niemiec, a 14-dniowa kwarantanna będzie dotyczyć wszystkich podróżnych, także osoby zaszczepione. (…) Przy wjeździe do kraju zachowajmy ostrożność. Niepokoi nas nowo odkryty wariant #B11529, dlatego działamy proaktywnie i zawczasu. Ostatnią rzeczą, której nam teraz brakuje, byłoby przywiezienie nowej mutacji, sprawiającej jeszcze więcej problemów”.

Zgodnie z nowym przepisem niemieckiego rządu RPA jest uznawana za obszar występowania niebezpiecznego wariantu koronawirusa. Od północy z piątku na sobotę ma zacząć obowiązywać zakaz lotów. Do Niemiec z RPA będą mogli przylecieć wyłącznie obywatele Niemiec lub osoby mające pozwolenie na pobyt stały w Niemczech.

Zakazem tym mają zostać objęte także inne kraje sąsiadujące z RPA, ale „nie osiągnięto jeszcze konkretnego porozumienia co do tego, które kraje zostaną włączone do tego zakazu” – wyjaśnił Spahn, cytowany przez RND. Inne kraje, np. Wielka Brytania, umieściły na liście krajów niebezpiecznych RPA, Namibię, Botswanę, Zimbabwe, Lesotho i Eswatini.

„UE rozważa jeszcze bardziej radykalne środki, w tym całkowite zatrzymanie ruchu lotniczego między Europą a południową częścią Afryki. W takim przypadku żaden samolot z południowej Afryki nie byłby dopuszczony do lądowania w Europie, a Niemcy powracający do kraju musieliby wlecieć tylko przez kraje trzecie” – wyjaśnia RND.

„Tylko UE może legalnie nakazać wstrzymanie ruchu lotniczego” – wyjaśnił w piątek Spahn i dodał, że „niemieckie przepisy są na razie wystarczające”.

Marzena Szulc (PAP)