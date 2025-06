Atak Izraela na Iran

W piątek nad ranem Izrael zaatakował dziesiątki celów wojskowych w Iranie w celu zahamowania jego programu nuklearnego. Teheran zapowiedział odwet, a następnie przeprowadził uderzenie na Izrael przy pomocy dronów. W wyniku zaostrzenia konfliktu Izrael i Iran zamknęły swoją przestrzeń powietrzną. Na taki sam krok zdecydowały się władze Iraku i Jordanii.

Izrael zamyka główne lotnisko

Wiele linii lotniczych musiało przekierować swoje samoloty. W Izraelu zamknięto główne lotnisko – port lotniczy Ben Guriona, a izraelska linia lotnicza El Al powiadomiła o ewakuacji swoich maszyn poza granice Izraela.

Wizz Air zawiesza loty do Tel Awiwu i zmienia trasy

"W związku z eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz zamknięciem kilku przestrzeni powietrznych w tym regionie, linia lotnicza Wizz Air podjęła decyzję o zawieszeniu operacji do i z Tel Awiwu od dzisiejszego poranka oraz o zmianie tras wszystkich lotów zaplanowanych do przelotu nad objętymi restrykcjami obszarami – do dnia 20 czerwca włącznie" - przekazał PAP węgierski przewoźnik.

Jak dodano, Wizz Air na bieżąco monitoruje sytuację w regionie i dokonuje jej oceny. "Na tej podstawie podejmowane będą dalsze decyzje operacyjne, przy czym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pasażerów, załogi oraz statków powietrznych" - poformował przewoźnik.

Wizz Air zapewnił, że oferuje pasażerom, których rejsy zostaną zmienione, możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lub pełny zwrot kosztów. Podróżni, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem internetowych biur podróży lub innych pośredników, powinni skontaktować się bezpośrednio z danym podmiotem w celu uzyskania zwrotu lub zmiany rezerwacji na inny lot.

Linia zaleca podróżnym sprawdzenie statusu swojego lotu na stronie przewoźnika, a w sytuacji, kiedy lot został zmieniony - postępowanie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomościach SMS i e-mail.

LOT nie korzysta z irańskiej przestrzeni powietrznej

Wcześniej PLL LOT przekazały PAP, że nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej w rejsach tranzytowych do Azji. "W chwili bieżącej połączenia do Indii i pozostałych krajów azjatyckich realizowane są zgodnie z rozkładem" - poinformował w piątek PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

LOT lata bezpośrednio z Warszawy do Azji m.in. do Delhi i Mumbaju w Indiach, czy do Japonii i Korei Południowej.

Decyzje światowych linii lotniczych

Wiele światowych linii lotniczych wstrzymało loty do i z Tel Awiwu już wcześniej, kiedy pocisk wystrzelony 4 maja przez jemeńskich rebeliantów Huti w kierunku Izraela wylądował w pobliżu lotniska. Inne, jak niemieckie linie Lufthansa, rosyjski - Aerofłot i katarska flagowa linia Qatar Airways poinformowały w piątek o zawieszeniu lotów w regionie Bliskiego Wschodu.

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. W piątek rano siły izraelskie zaczęły przechwytywać irańskie drony. (PAP)