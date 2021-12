Dokładną lokalizację inwestycji wiceminister infrastruktury Marcin Horała zamierza zaprezentować jutro konferencji prasowej. Dziś ubiegł go jednak jeden z przedstawicieli rolników z gminy Baranów, którzy uczestniczą w pracach Rady Społecznej ds. CPK. Do jej członków materiały dotarły dziś rano. Inwestycja znajdzie się na północny zachód od miejscowości Baranów.

Przedsięwzięcie obejmie zasięgiem ok. 40 km kwadratowych terenu, na którym teraz znajduje się blisko 20 miejscowości. Znalazły się one na terenie inwestycji całości lub częściowo. Całkowita likwidacja spotka dziewięć miejscowości, m.in. wsie: Buszyce, Strumiany Dolne i Górne, Maurycew, Podoryszew, Stara Wieś czy Duninopol. Mieszkańcy tych miejscowości będą musieli zostać wysiedleni.

Z map wynika, że zachowany zostanie zarówno cmentarz, jak i kościół w Baranowie. Wcześniej urzędnicy nie wykluczali, że niezbędna będzie likwidacja obu obiektów. We wschodniej części inwestycji zaplanowano tereny pod terminale pasażerskie. Z ich obu stron powstaną dwa równoległe pasy startowe. Zaznaczono przebieg głównej linii kolejowej, która przebiegać będzie przez środek inwestycji. Według wstępnych założeń pod terminalem pasażerskim znajdzie się dworzec kolei dużych prędkości z Warszawy do Łodzi i dalej do Wrocławia.

Spółka CPK zaznacza, że w 100 procentach będzie można być pewnym tej lokalizacji w 2023 roku, kiedy zostaną wydane dwie kluczowe decyzje – środowiskowa i lokalizacyjna.