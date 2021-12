Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, który ukazał się wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

Reklama

"Zmieniane ustawą zagadnienia należą aktualnie do działu transport. Mając na uwadze multidyscyplinarny charakter realizowanego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, nieograniczający się jedynie do spraw transportowych, ale również do rozwoju regionalnego, zasadnym jest przeniesienie określonych w projekcie spraw do działu rozwój regionalny" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM.

Jak wskazano, projekt ustawy "włącza do działu rozwój regionalny sprawy związane z przygotowaniem i realizacją Inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, Inwestycji Towarzyszących oraz innych przedsięwzięć związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego", o których mowa w ustawie 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Ponadto, projekt przekazuje nadzór nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Obecnie Ministerstwo Infrastruktury sprawuje nadzór nad CPK oraz PAŻP. Pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała jest także wiceministrem infrastruktury.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2021 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma powstać na terenie trzech gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski). W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. Kontrolerzy ruchu lotniczego PAŻP pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta