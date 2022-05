Cyberbezpieczeństwo to dziś jedno z kluczowych wyzwań stojących przed administracjami wszystkich państw, co dodatkowo unaoczniła wojna w Ukrainie;

Potrzebujemy w tym obszarze platformy dialogu i współpracy - dlatego pod hasłem United in Cyberpowerspotykamy się w MCK w Katowicach na CYBERSEC FORUM/EXPO;

Od szesnastej edycji tej konferencji dzieli nas już tylko 10 dni. Tym razem wiodące wydarzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa uzupełnią targi EXPO;

W konferencji wezmą udział eksperci z całego świata, wśród nich: Kersti Kaljulaid -prezydent Estonii w latach 2016-2021, David van Well (online)– zastępca sekretarza generalnego NATO, Mykhailo Fedorov (online) – wicepremier Ukrainy czy Janusz Cieszyński – sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa .

Ostatnie tygodnie, pełne niestabilności i bezprecedensowych aktów agresji, pokazały jak ważna jest jedność i wspólne działanie - również w kontekście cyberprzestrzeni, która po raz kolejny stała się polem bitwy. Cyberbezpieczeństwo urosło tym samym do rangi kluczowego wyzwania, a zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa korzystania z usług cyfrowych stało się zadaniem priorytetowym.

W Katowicach, pod hasłem United in Cyberpower, pragniemy dążyć do tego, aby kluczowe decyzje dotyczące teraźniejszości oraz plany określające naszą przyszłość były podejmowane wspólnie oraz ze wzajemnym wsparciem.

- Zespół CYBERSEC jest gotowy uczestniczyć w tym procesie, ponownie budując platformę dialogu, partnerstwa oraz podejmując konkretne działania. Po raz kolejny nasze wydarzenie będzie miejscem rozmów o wymiarze międzynarodowym między kluczowymi decydentami, nawiązywania współpracy handlowej i partnerstw między polskimi i zagranicznymi firmami. To dziś ważniejsze niż kiedykolwiek – zaznaczył Jarosław Kożuch, prezes Instytutu Kościuszki.

To już szesnasta edycja konferencji pod szyldem CYBERSEC. Tym razem wiodące wydarzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa uzupełnią targi EXPO dedykowane branży cyber. - CYBERSEC urósł do rangi jednej z najbardziej wpływowych konferencji poświęconych polityce publicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa, w której uczestniczą decydenci i eksperci z całego świata. Nasze zaangażowanie musi być jednak jeszcze większe, zwłaszcza w obliczu bezprecedensowych problemów z bezpieczeństwem, gdy cyberprzestrzeń jest coraz częściej domeną wrogich działań – podkreślała Izabela Albrycht, przewodnicząca rady programowej Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, nawiązując tym samym do sytuacji w Ukrainie. - Właśnie dlatego tematy związane z wojną za naszą wschodnią granicą zajmują tak istotne miejsce w agendzie, a podczas inauguracji będziemy mogli posłuchać wystąpienia ministra Mykhailo Fedorova - dodała.

W programie konferencji znajdą się m.in. prezentacje, rozmowy, panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem wysokich rangą przedstawicieli instytucji i organizacji międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Formaty poświęcone będą najbardziej istotnym problemom cyberbezpieczeństwa, takim jak: kwestia współpracy międzynarodowej w czasie kryzysu, rola cyberprzestrzeni we współczesnych działaniach wojennych, bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej, wykorzystanie technologii przez reżimy autorytarne, i wiele innych. Dyskusje będą się odbywały w ramach 5 ścieżek tematycznych: state, defence, business, future i EU.

Wśród wydarzeń towarzyszących na uwagę zasługują: CYBER INVESTOR DAYS oraz Capture The Flag by HackingDept - format mający na celu sprawdzenie aktualnych zdolności z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zachęcenie do dalszego rozwoju w branży.

Rejestracja na wydarzenie wciąż jest otwarta: https://rejestracja.cybersecforum.eu/pl/rejestracja

Dla studentów i przedstawicieli świata nauki, mediów oraz administracji publicznej udział w konferencji, po wcześniejszej rejestracji, jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są krakowski think tank - Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.