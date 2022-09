Biuro Rozwoju Technologii działające na Uniwersytecie Harvarda (USA) przekazało właśnie start-upowi Adden Energy licencję na produkcję opracowanych przez naukowców nowego typu akumulatorów.

Reklama

Oparte na elektrolicie w postaci ciała stałego baterie litowo-metalowe mają działać aż przez 10 tys. cykli i ładować się nawet w 3 minuty. Mają też zapewniać wysoką pojemność i większe bezpieczeństwo niż typowe baterie litowe.

Reklama

Wiele zalet akumulatorów wynika z tego, że badaczom, dzięki wykorzystaniu wielowarstwowej powłoki z różnych materiałów udało się wyeliminować stopniowe uszkadzanie litowej elektrody przez wrastające w nią z czasem dendrytyczne struktury.

Firma, która uzyskała licencję, zamierza produkować cały wachlarz akumulatorów - od takich do kieszonkowych urządzeń do baterii dla elektrycznych samochodów. Mają się one pojawić na rynku za 3 do 5 lat.

„Jeśli chcemy zelektryfikować samochody, potrzebujemy baterii opartych na ciele stałym” - podkreśla prof. Xin Li, autor wynalazku.

„Postanowiliśmy skomercjalizować tę technologię, ponieważ według nas jest unikalna na tle innych baterii działających w ciele stałym. W laboratorium uzyskaliśmy żywotność od 5 do 10 tys. cykli, podczas gdy inne, najlepsze w tej klasie osiągają od 2 do 3 tys. cykli. Nie widzimy przy tym żadnego fundamentalnego ograniczenia wykorzystania naszej technologii w większej skali. Może ona zmienić reguły gry” - twierdzi badacz.

Samochód wyposażony w taką baterię mógłby, bez jej wymiany działać nawet 10-15 lat.

Eksperci z Adden Energy zwracają uwagę, że prawie 30 proc. emisji dwutlenku węgla w USA pochodzi z transportu.

„Całkowita elektryfikacja pojazdów to jeden z najsensowniejszych kroków, jakie można podjąć, aby chronić klimat” - mówi prezes firmy William Fitzhugh.

„Jednak rozpowszechnienie elektrycznych samochodów wymaga baterii, które zaspokoją różnorodne potrzeby klientów. Na przykład 37 proc. Amerykanów nie ma w domach garaży, więc nie mogą korzystać z domowego ładowania w ciągu nocy. Aby zelektryfikować ten segment, samochody elektryczne muszą ładować się w podobnym czasie, w jakim tankuje się samochód na paliwo” - dodaje.

Więcej informacji na stronach:

https://www.seas.harvard.edu/news/2022/09/fast-charging-over-10000-cycles-future-electric-vehicles-harvard-engineers-solid-state

https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/05/researchers-design-long-lasting-solid-state-lithium-battery/ (PAP)

Marek Matacz