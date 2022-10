Digital signage - czyli co?

Rozwiązania digital signage to nic innego jak systemy, które pozwalają na całkiem inny, bardziej bezpośredni, skuteczny, szybki i prosty sposób nawiązania interakcji sklepu z klientem. Jednym z elementów tej cyfrowej reklamy jest instalowanie w sklepach, sieciach handlowych czy punktach usługowych specjalnych ekranów, w tym ekranów witrynowych, zewnętrznych, interaktywnych aż po ekrany wielkoformatowe LED.

Informacje, które jeszcze do niedawna były przekazywane za pomocą tabliczek, bannerów czy plakatów w sklepie, dziś docierają do klienta w bardziej atrakcyjny i przystępny sposób. Komunikaty o promocjach, specjalnych akcjach, daty otwarcia sklepów czy nawet ostrzeżenia, mogą być wyświetlane na cyfrowych ekranach umiejscowionych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz placówek.

Digital signage i boom w czasie pandemii

Oczywiście reklama cyfrowa generowana na ekranach nie jest szczególną nowością. Tego typu rozwiązania działają na rynku, szczególnie w największych sieciach handlowych czy choćby na lotniskach od wielu lat. Natomiast to w tej właśnie chwili obserwujemy na rynku prawdziwy boom na rozwiązania cyfrowe w tym obszarze.

Wiele sieci handlowych czy nawet mniejszych punktów usługowych przed ponownym uruchomianiem sprzedaży w warunkach obostrzeń stanęło przed wyzwaniem, jak dostarczyć do klientów informacje na temat promocji. Poza tradycyjnymi kanałami, takimi jak telewizja, radio, internet, wiadomości SMS, pushe z aplikacji, trzeba było dostarczyć tę informację do sklepów. Przy tysiącu placówek było to niemal niemożliwe, wymagało zaangażowania setek pracowników, tysięcy materiałów promocyjnych, czasu i pieniędzy.

Tymczasem dzięki digital signage treści promocyjne można wysłać w ciągu kilku minut, przez jedną osobę, do nieograniczonej liczby ekranów podłączonych do sieci. Co więcej, w czasie pandemii ekrany nie tylko służyły jako bannery promocyjne, lecz także miały funkcję edukacyjną i informacyjną. Były na nich wyświetlane obowiązujące obostrzenia, przypominanie o nałożeniu maseczek przed wejściem, maksymalna liczba klientów, jaka może przebywać w sklepie itp. Te rozwiązania się sprawdziły, a dziś firmy chcą więcej tego typu rozwiązań.

Kto stoi za ekranami?

Większość klientów nie zastanawia się, w jaki sposób treści docierają do ekranów. I to właściwe dobrze, ponieważ ideą digital signage jest przekazywanie informacji i angażowanie osób, do których docierają. Warto jednak wiedzieć, że istnieje kilka sposobów przesyłania informacji do ekranu. Jednym z nich jest choćby łączenie ekranów z zewnętrznymi playerami – najczęściej komputerami, które są obsługiwane przez pracownika sieci czy konkretnego sklepu.

Dużo bardziej zaawansowanym, ale też skuteczniejszym i mniej awaryjnym rozwiązaniem jest umiejscowienie playera w ekranie. Dostawcy usługi oferują zarówno sprzęt w postaci ekranów, jak i system zarządzania, który może być połączony bezpośrednio z CRM-em firmy. System taki obsługiwany może być przez przeszkolonego pracownika sklepu, firmę zewnętrzną, agencję reklamową.

Inteligentna przyszłość reklamy

To, co kluczowe w obszarze digital signage dla marketingowców, to czas i pieniądze. Ale także poinformowanie kupującego o promocji, zaangażowanie klienta, zwiększenie zainteresowania brandem i przywiązanie do marki. Dzisiejszy klient potrzebuje jednak zaawansowanego i atrakcyjnego wizualnie rozwiązania. W to właśnie idealnie wpisują się technologie z obszaru digital signage.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ekrany witrynowe w sklepach to nie koniec. Klienci chcą interakcji ze sklepem, chcą usług personalizowanych, odpowiedzi sklepów na zapotrzebowanie. Stąd producenci zarówno ekranów, jak i oprogramowania usprawniają wizualizację cyfrowej reklamy. Pojawiają się ekrany dotykowe, interaktywne, które pozwalają jeszcze bardziej zaangażować klienta. To konieczne, ponieważ cyfrowa rewolucja w reklamie już trwa.

Coraz więcej mówi się o wykorzystaniu idei metaverse, która niewątpliwe wpłynie na digital signage. Czy treści cyfrowe z ekranów sklepowych przeniosą się kiedyś do metawersum? A może to klienci odwiedzający sklepy będą mogli poprzez specjalne headsety VR zapoznać się z ofertą i promocjami? Tego na razie nie wiemy, ale kierunek został już wskazany.

O digital signage rozmawiamy z Marcinem Sasem, key account managerem, Samsung Electronics Polska.

Czym wyróżniają się ekrany witrynowe wykorzystywane w sieciach handlowych?

Przede wszystkim są to ekrany ultrawysokiej jasności. To konieczne, aby na słońcu, w świetle dziennym, zewnętrznym były odpowiednio widoczne. Słońce stanowi największe zakłócenie w odbiorze obrazu na ekranie.

Jednak wiele firm oferuje dziś zaawansowane technologicznie ekrany. Co jest kluczowe przy takich wdrożeniach?

Większość instalacji digital signage opiera się na zestawie ekran plus zewnętrzny player – komputer. Ten wysyła do ekranu, co ma być na nim wyświetlane. Natomiast ogromną przewagę konkurencyjną daje możliwość instalacji urządzeń, które mają już wbudowany player. Samsung zintegrował swój player z ekranem. Poza tym do niego dostarczamy swoje oprogramowanie MagicINFO.

Oznacza to, że wszystkie trzy elementy, czyli ekran, player oraz oprogramowanie, pochodzą od jednego producenta. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad działaniem rozwiązania. Im więcej bowiem elementów kilku producentów, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnych problemów.

Digital signage – czy to jest przyszłość dla reklamy w retailu? Jak firmy oceniają reedukację kosztów wynikających z tego typu rozwiązań?

Moim zdaniem zdecydowana większość doszła już do przekonania, że digital signage jest przyszłością, jeśli chodzi o komunikację wewnątrzsklepową. Oczywiście to przekonanie często wynika z ogólnie utartych trendów. Wszyscy stawiamy przecież na cyfryzację. Firmy patrzą też na konkurencję i ich wdrożenia. Ponadto zbadaliśmy atencję klientów na podstawie badania przeprowadzonego w sieci drogerii Rossmann1. Za pośrednictwem kamer zainstalowanych w ekranach dowiedliśmy m.in., że ekran jest cztery razy skuteczniejszy niż plakat. Mówię o samej atencji, ale jeśli porównamy wiszący tydzień papierowy plakat i reklamę, która co kilka sekund może emitować nowe treści, różnica w możliwościach dotarcia do klienta wydaje się oczywista.

Muszę zapytać o koszty energii, które w obecnych czasach są niezwykle ważne dla przedsiębiorców. Ekrany UHD mogą generować wyższe rachunki?

O kwestie kryzysu energetycznego i wykorzystania energii mówi się coraz więcej. Ale tak naprawdę pada pytanie nie o to, czy korzystać z ekranów, bo to wydaje się oczywiste, ale jak nimi zarządzać. Klienci, którzy do tej pory patrzyli tylko na cenę, kupowali duże wyświetlacze za relatywnie niskie pieniądze, które rzeczywiście generują większe zużycie energii.

Natomiast problem polega też na tym, że wiele firm dostarczając rozwiązania digital signage, nie daje im możliwości pełnej kontroli ustawień ekranu oraz czasu jego pracy. W naszym systemie jest to absolutny standard. Dodatkowo ekrany witrynowe mają wbudowane czujniki jasności, a ekran dostosowuje się automatycznie do światła otoczenia.

Mamy więc świetne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić zużycie energii poprzez redukcję jasności bądź jego odpowiednią regulację oraz skuteczne wyłączanie i włączenia tego ekranu w godzinach funkcjonowania sklepu.

1 Badanie skuteczności wyświetlaczy Samsung Digital Signage w drogeriach sieci Rossmann, IPSOS dla Samsung, lipiec 2021.