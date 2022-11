Środa była armagedonem dla pracowników Meta Platforms. Firma, która jest właścicielem takich marek jak Facebook, WhatsApp i Instagram, ogłosiła, że zwolni 11 tys. osób – w sumie 13 proc. zespołu . Gigant zatrudniający dotąd 87 tys. ludzi chce w ten sposób obniżyć koszty działalności, bo 2022 r. jest najgorszym rokiem w jego historii. Analitycy uważają jednak, że Mark Zuckerberg pieniądze próbuje znaleźć nie tam, gdzie naprawdę wyciekają. I że to on sam jest dziś największym obciążeniem dla firmy.

Kiedy w maju 2012 r. Facebook wchodził na nowojorską giełdę, była to największa w historii oferta publiczna przeprowadzona przez spółkę internetową. Wcześniej rekord w tej kategorii należał do Google’a, który w 2004 r. zebrał z giełdy 1,7 mld dol. Spółka Zuckerberga pozyskała z oferty publicznej ok. 10 razy więcej.

Trend spadkowy utrzymywał się w kolejnych miesiącach. 26 października kapitalizacja Mety znów obniżyła się o jedną piątą – za jedną akcję trzeba było zapłacić 104,3 dol., tyle co w 2016 r. W pierwszym tygodniu listopada było jeszcze gorzej, bo wycena akcji spadła do 88 dol. Ostatni raz była tak niska w 2015 r.

Czarne chmury zebrały się nad firmą po tym, jak jej szef ogłosił na początku lutego, że w ostatnim kwartale 2021 r. Facebook po raz pierwszy odnotował spadek liczby dziennych aktywnych użytkowników. A to oni są jego paliwem – im więcej osób korzysta z platformy, tym więcej dopasowanych do nich reklam można sprzedać. Informacja wywołała wśród inwestorów panikę.

Jakby tego było mało, założyciel portalu przedstawił ponure prognozy finansowe na kolejny rok. Na horyzoncie majaczyła utrata ok. 10 mld dol. zysków z reklam. Wynikało to przede wszystkim z zaostrzenia wymogów dotyczących prywatności przez koncern Apple. Posiadacze urządzeń ze znakiem nadgryzionego jabłka uzyskali możliwość wysłania do aplikacji żądania, by nie wykorzystywały ich danych do celów reklamowych. Co więcej, pozycja Facebooka słabła na skutek rosnącej konkurencji w postaci chińskiego TikToka, który z miliardem użytkowników stał się szóstą najpopularniejszą na świecie platformą.