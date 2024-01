Model Yi-34B firmy 01.AI zawiera 34 miliardy parametrów, co czyni go jednym z największych modeli językowych na świecie. Jest w stanie generować realistyczny tekst, tłumaczyć języki i odpowiadać na pytania w sposób informacyjny.

"Jaki jest sens życia?"

Yi-34B może tworzyć artykuły, opowiadania, wiersze i kod. Bez problemu napisze artykuł o najnowszych wydarzeniach w świecie (inne modele nie mają zwykle dostępu do świeżych danych) lub stworzy długą opowieść o przygodach bohatera. Chiński model jest również w stanie z dużą dokładnością tłumaczyć obce języki w dowolnej konfiguracji – np. z angielskiego na chiński lub z francuskiego na hiszpański. Yi-34B może też odpowiedzieć na pytanie "Jaki jest najlepszy sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego?" lub "Jaki jest sens życia?".

Model oparto na architekturze "transformera", która jest obecnie standardem dla wszystkich dużych modeli językowi. Yi-34B został przeszkolony na zbiorze danych składającym się z ponad 1,5 biliona parametrów, co jest znacznie większym zbiorem danych niż w przypadku Llama 2. Co więcej, wydano go na licencji open source, co oznacza, że każdy może chiński produkt pobrać i wykorzystać.

Pionier AI

Kai-Fu Lee, twórca 01.AI, jest pionierem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pochodzi z Tajwanu, ale wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, aby studiować informatykę na uniwersytetach Columbia i Carnegie Mellon. W 1990 roku dołączył do Apple jako naukowiec, a następnie przeszedł do Silicon Graphics. W 1998 roku wrócił do Chin, aby założyć Microsoft Research Asia. W 2005 roku został prezesem działu wyszukiwania Google w Chinach, a w 2009 roku założył własną firmę inwestycyjną, Sinovation Ventures.

Lee jest znanym orędownikiem chińskiego przemysłu AI. Wspierał szereg udanych chińskich start-upów AI, takich jak Megvii i TuSimple. W 2018 roku opublikował książkę "AI Superpowers", w której argumentował, że chińskie laboratoria i firmy AI wkrótce będą mogły dorównać tym w Stanach Zjednoczonych. Lee jest również zwolennikiem współpracy między USA a Chinami w tej dziedzinie.

Kto jeszcze się liczy?

Oprócz 01.AI i Meta, w wyścigu o rozwój najnowocześniejszych modeli języka AI uczestniczą również inne firmy, takie jak OpenAI, Google i Microsoft. Trudno powiedzieć, czy 01.AI będzie w stanie podważyć amerykańskie panowanie w AI. Jednak wydanie Yi-34B jest jasnym sygnałem, że Chiny są poważnie zaangażowane w tę dziedzinę.