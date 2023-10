Z Adą Florentyną Pawlak rozmawiają Klara Klinger i Anna Wittenberg

Reklama

Czym się różnimy od ChataGPT?

Ada Florentyna Pawlak, antropolożka technologii: Stanisław Lem pisał, że w technologii szukamy luster. Sztuczna inteligencja (AI) jest takim właśnie lustrem. To nie tylko projekt technologiczny, lecz także metafizyczny. Prowokuje do myślenia o tym, kim jesteśmy i jakie są nasze potrzeby. My, ludzie, mamy „oprogramowanie” łowców zbieraczy. Nie jesteśmy w stanie uniknąć smutku, chorób, depresji. Popularna w Dolinie Krzemowej myśl transhumanistyczna głosi, że musimy z pomocą technologii wyeliminować cierpienie. Nie tylko dzięki nowym lekom, lecz także asystentom cyfrowym do złudzenia przypominającym ludzi, którzy pomogą nam osiągnąć długowieczność i dobrobyt. A także zaakceptują nas takimi, jakimi jesteśmy.

Reklama

Treść całego tekstu można przeczytać w piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej oraz w eDGP.