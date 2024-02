Naukowcy przetestowali kreatywność aplikacji ChatGPT, napędzanej przez sztuczną inteligencję GPT-4. Aplikacja wygenerowała osiem odpowiedzi na podpowiedzi, które następnie zostały ocenione przez Scholastic Testing Service.

Wyniki były zaskakujące. ChatGPT znalazł się w najwyższym percentylu pod względem płynności, czyli zdolności do generowania dużej ilości pomysłów, oraz oryginalności, czyli zdolności do tworzenia nowych pomysłów. W tym drugim zakresie ChatGPT wypadł nawet lepiej niż 1 proc. najlepszych ludzkich myślicieli.

To spore zaskoczenie?

Dr Erik Guzik, który kierował badaniami, jest zdumiony wynikami.

„Na konferencji dowiedzieliśmy się o poprzednich badaniach nad GPT-3, które zostały przeprowadzone rok temu” - powiedział Guzik. „Wtedy ChatGPT nie wypadł tak dobrze jak ludzie w zadaniach wymagających oryginalnego myślenia. Teraz z bardziej zaawansowanym GPT-4 jest w 1 proc. najlepszych ludzkich odpowiedzi.”

Guzik uważa, że wyniki badań mają istotne konsekwencje dla przyszłości kreatywności. „Dla mnie kreatywność polega na robieniu rzeczy inaczej,” powiedział Guzik. „Jedna z definicji przedsiębiorczości, którą uwielbiam, mówi, że być przedsiębiorcą to myśleć inaczej. Dlatego AI może nam pomóc zastosować świat kreatywnego myślenia w biznesie i procesie innowacji, co jest dla mnie fascynujące.”

Bez zaskoczenia?

Ale badania przeprowadzone przez Uniwersytet Montany są zgodne z innymi badaniami nad kreatywnością sztucznej inteligencji.

W 2021 roku badacze z Uniwersytetu Stanforda przeprowadzili badania, w których porównali kreatywność sztucznej inteligencji z kreatywnością ludzi. Badacze wykorzystali do tego test Torrance'a na kreatywne myślenie. Test ten składa się z serii zadań, które wymagają od uczestników generowania nowych pomysłów, rozwiązywania problemów i myślenia nieszablonowo. Wyniki badań wykazały, że sztuczna inteligencja osiągnęła podobne wyniki do ludzi w zakresie płynności. W zakresie oryginalności, czyli zdolności do tworzenia nowych pomysłów, sztuczna inteligencja wypadła nawet lepiej niż ludzie.

W 2022 roku akademicy z Uniwersytetu w Cambridge przeprowadzili badania, w których porównali kreatywność sztucznej inteligencji z kreatywnością ludzi w zakresie pisania kreatywnych tekstów. Badacze wykorzystali do tego zadanie, w którym uczestnicy mieli napisać opowiadanie na zadany temat. Wyniki badań wykazały, że sztuczna inteligencja osiągnęła podobne wyniki do ludzi w zakresie jakości i oryginalności opowiadań.

Ogólnie rzecz biorąc, badania nad kreatywnością sztucznej inteligencji wskazują, że sztuczna inteligencja jest coraz bardziej zdolna do generowania nowych pomysłów i rozwiązywania złożonych problemów.

Jak to wygląda dziś?

Sztuczna inteligencja ma potencjał do znacznego zwiększenia kreatywności w biznesie i innowacjach. Dzięki sztucznej inteligencji firmy mogą generować więcej nowych pomysłów, rozwiązywać złożone problemy i tworzyć bardziej skuteczne kampanie marketingowe.

Oczywiście, sztuczna inteligencja nie jest w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności. Ludzie są w stanie generować nowe pomysły w sposób, który jest często nieprzewidywalny i zaskakujący. Sztuczna inteligencja może jednak pomóc ludziom w ich kreatywnym procesie, generując nowe pomysły, analizując dane i identyfikując trendy.

Dla przykładu: Google AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania nowych nazw produktów. Sztuczna inteligencja pomogła w wymyśleniu nazwy nowego smartfona Google Pixel 6.

Z kolei Amazon wykorzystuje sztuczną inteligencję do personalizowania ofert dla klientów. Na przykład, AI może sugerować klientom produkty, które mogą ich zainteresować, na podstawie ich historii zakupów i zachowań online.

IBM wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania danych i identyfikowania trendów. Na przykład, sztuczna inteligencja pomogła IBM w opracowaniu nowych strategii biznesowych, które pomogły firmie zwiększyć sprzedaż.