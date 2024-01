Największym plusem biznesowego Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji jest jego niewielka waga. Laptop waży jedynie 1,12 kg. Drugim istotnym i wyróżniającym go na plus elementem jest grubość – 14,9 mm. Pozwala to zabrać go ze sobą wszędzie. I to są dwa szczegóły, które zwracają uwagę od razu po wyjęciu urządzenia z opakowania. Swoją drogą, ono też jest estetycznie i ekologicznie zrobione i choć to tylko drobny szczegół, bo przecież rozpakowujemy tylko raz, to wiele mówi o podejściu producenta do klienta czy środowiska.

Po rozpakowaniu uwagę zwraca solidna obudowa – ThinkPad jest wykonany z włókna węglowego, magnezu i aluminium. W obudowie znajdują się niezbędne do pracy porty np. HDMI, jack 3,5 mm, 2 USB czy slot na kartę nano-SIM.

/> />

Ogólnie rzecz biorąc, jest to laptop, który oferuje doskonałą wydajność i bezpieczeństwo. Ma solidną konstrukcję, wygodną klawiaturę oraz ekran o wysokiej rozdzielczości.

Sercem ThinkPad X1 Carbon 11. generacji jest platforma Intel® Evo™ z procesorem do Intel® Core™ vPro® 13. generacji, który oferuje świetną wydajność w codziennej pracy. Nasz sampel testowy był wyposażony w jednostkę Intel Core i7-1355U. Przeglądanie internetu, edycja dokumentów i obsługa multimediów nie sprawiają mu najmniejszego problemu, a dodatkowo sprawdza się w bardziej wymagających zadaniach, takich jak renderowanie grafiki, edycja audio i wideo.

W zakresie bezpieczeństwa ma takie funkcje, jak: czytnik linii papilarnych, kamerę z funkcją wykrywania obecności TPM (Trusted Platform Module) 2.0. oraz ThinkShield. W tej klasy laptopie biznesowym szczególnie warto zaznaczyć, że opcjonalnie można dodać ekran PrivacyGuard – czyli funkcję redukującą kąty widzenia, co finalnie pozwala tylko użytkownikowi siedzącemu naprzeciwko ekranu oglądać jego zawartość. Niewątpliwym wyróżnikiem ThinkPad X1Carbon 11. jest to, że spełnia MIL-STD 810H – standard militarny opracowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, który zapewnia wytrzymałość sprzętu na takie zjawiska, jak: wstrząsy, wibracje, zalanie, upadek, ekstremalne temperatury, piasek i mgłę. Urządzenia ThinkPad są testowane pod kątem 12 standardów wojskowych i ponad 200 testów kontroli jakości, aby zapewnić ich działanie w ekstremalnych warunkach – od arktycznej dziczy po pustynne burze piaskowe.

Z pewnością każdy zwróci uwagę na klawiaturę. Jest wygodna i szybko można się do niej przyzwyczaić, tak samo, jak do touchpada.

Laptop jest wyposażony w 14-calowy wyświetlacz o proporcjach 16 : 10, to matowy panel OLED o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli. Wydaje się to optymalnym rozwiązaniem przy tej wielkości wyświetlacza, a na szczególną pochwalę zasługują barwy, jakie reprodukuje ekran OLED – doceni go każdy, kto ma styczność z grafiką. Warto odnotować dobrą jakość skierowanych w górę głośników Dolby Atmos® po obu stronach klawiatury.

Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji zawiera bardzo funkcjonalny i stylowy Communication Bar, w którym mieści się kamera FHD lub hybrydowa kamera FHD i na podczerwień (IR) wyposażona w przesłonę zapewniającą prywatność. Oprócz tego znajdują się w tym miejscu 4 mikrofony 360-stopniowe ze zintegrowaną redukcją szumów opartą na sztucznej inteligencji i Dolby Voice®, które zapewniają doskonały dźwięk.

W biznesie ważna jest niezawodność, szybkie reagowanie na pojawiające się wyzwania oraz wsparcie, kiedy nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli. Takim podejściem wykazało się też Lenovo, zapewniając w standardzie nabywcom ThinkPad X1 Carbon 11. generacji usługę Lenovo Premier Support. To trzyletnie wsparcie techniczne 24/7, priorytetyzacja części i naprawa w siedzibie klienta realizowana przez wysoce wykwalifikowanych techników. W biznesie liczy się też czas, a w ramach tej usługi użytkownik ma jeden punkt kontaktowy do zarządzania sprawami od początku do końca bez konieczności przełączania się przez infolinię.

Wszyscy wiemy, jak ważne jest rozsądne korzystanie z zasobów, jakie daje nam nasza planeta. Każdy świadomy konsument powinien podczas zakupów podejmować decyzję, zwracając uwagę, czy producent sprzętu, który wybiera, działa zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Wybierając najnowszego ThinkPada X1 Carbon, otrzymujemy usługę CO2 offset w standardzie. Dla laptopa ThinkPad X1 Carbon 11. generacji Lenovo obliczyło wartość emisji dwutlenku węgla od wyprodukowania przez pięcioletnie użytkowanie. Korzystając z tej usługi, klient jest pewien, że Lenovo zrekompensuje emisje gazów cieplarnianych, wspierając projekty klimatyczne m.in. Organizacji Narodów Zjednoczonych.

/> />

Na testy do redakcji dotarł nie tylko laptop, lecz także akcesoria, bardzo przydatne w codziennej pracy w biurze i w podróży.

Na początek kilka słów o monitorze Lenovo ThinkVision M15. To lekki, ważący 860 g, smukły i ergonomicznie zaprojektowany, supermobilny monitor. Jego waga i to, że składa się w bardzo cienką taflę, pozwalają łatwo postawić go na biurku oraz wygodnie spakować do nawet niewielkiej torby – przekątna to 15,6 cala. A gdy trzeba zaprezentować coś większej liczbie osób, kąt pochylenia można dostosować w zakresie od -5 do +90 st. Ekran FullHD z laptopem łączy się za pomocą USB-C. Po jednym takim wejściu znajduje się po obu stronach monitora. Warto jeszcze dodać, że monitor jest wyposażony w technologię Low Blue Light z certyfikatem TÜV Rheinland , która chroni oczy przed zmęczeniem.

Kolejnym na co dzień przydatnym urządzeniem – zarówno w korporacjach, jak i w pracy hybrydowej – są słuchawki z mikrofonem. W nasze ręce trafiły słuchawki Lenovo USB-A Wired Stereo On-Ear Headset, przewodowe, nauszne, bardzo wygodne w użyciu i o optymalnej wielkości. Dzięki miękkim nausznikom i pasku na głowę można w nich rozmawiać przez długie godziny. Słuchawki zapewniają szczegółowy dźwięk. Ich mikrofon z redukcją szumów daje wyraźny i czysty dźwięk podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji. Dodatkowo są wyposażone w sterowanie wycisz, głośniej/ciszej, odbierz/zakończ. Minimalizuje to potrzebę nerwowego szukania odpowiednich ikonek na monitorze laptopa.

Skoro akcesoriów na biurku jest coraz więcej, to trzeba je wszystkie jakoś połączyć. A do tego najlepiej byłoby ograniczyć liczbę kabli. Tutaj z pomocą przychodzi ThinkPad Universal USB-C Dock. Stacja dokująca jest stworzona dla tych, którzy potrzebują wydajnego i niezawodnego rozwiązania do pracy. Przede wszystkim, jest wyposażona w następujące porty: 2 USB-C 3.2 Gen 2 Port, 2 USB-A 3.2 Gen 1 Port, 1 DisplayPort & 1 HDMI Video Outputs, USB-C Host Connector. Pozwala to podłączyć szeroki zakres urządzeń peryferyjnych – monitory, dyski zewnętrzne, urządzenia sieciowe oraz myszkę i tablet graficzny. Przy okazji stacja dostarcza moc ładowania do 100 W, pozwala to ładować laptopa i inne urządzenia jednocześnie. ThinkPad Universal USB-C Dock ma oczywiście swój zasilacz. Dzięki temu, kiedy stacja jest rozłożona z podpiętymi akcesoriami na biurku, nie trzeba się martwić o zasilacz do laptopa. A jeśli już chcemy podłączyć monitory, możemy nawet dwa i to o rozdzielczości 4K. Przy okazji: stacja ma ciekawy design, obudowa w kolorze szarości dobrze komponuje się z innymi opisywanymi urządzeniami.

/> />

A żeby można łatwo i bezpiecznie zabierać ze sobą laptop, Lenovo przygotowało ThinkPad Professional 14-inch Sleeve – etui, w którym mieści się urządzenie i kilka dodatków: dokumenty, portfel, karty. Producent pomyślał też o bezpiecznym transportowaniu monitora – jest do niego przygotowany idealnie pasujący filcowy case.

Podsumowując, testowany zestaw urządzeń, czyli laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon 11. generacji, monitor zewnętrzny Lenovo ThinkVision M15, słuchawki Lenovo USB-A Wired Stereo On-Ear Headset oraz stacja ThinkPad Universal USB-C Dock stanowią optymalny zestaw do pracy. Lekki i wydajny laptop, przenośny monitor, który łatwo złożyć, stacja dokująca, która sprawia, że nie braknie wejść i wygodne słuchawki zabezpieczają nas na wypadek wszelkich możliwych wyzwań, jakie codziennie stawia nam praca w biurze i poza nim.