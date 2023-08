Sześć maszyn, które zobaczysz na defiladzie, ale w Wojsku Polskim uświadczyć ich trudno

1/6 Choć internauci zajmowali się ostatnio wirtualnym problemem tego, czy podczas najbliższej parady ten samolot będzie miał polskie malowanie, to fakty są takie, że pierwsze polskie samoloty F – 35 mają trafić nad Wisłę w 2026 r. Na paradzie zobaczymy te sojusznicze ze Stanów Zjednoczonych. Choć wartą 14,6 mld dolarów umowę na zakup 32 maszyn F – 35 podpisaliśmy na początku 2020 r., to pierwsze szkolenia polskich pilotów rozpoczną się za kilkanaście miesięcy, a pierwsze maszyny planowo dolecą nad Wisłę w 2026 r. Dostawy mają się zakończyć w 2030 r. Trzeba podkreślić, że jest to tak nowoczesny sprzęt, że zanim stanie się on operacyjny zapewne miną kolejne lata, a i wówczas i tak nie uda się wykorzystywać jego wszystkich zdolności.