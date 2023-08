We wtorek, 15 sierpnia, odbędzie się defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie z udziałem ok. 2 tys. żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych.

Jak dojechać na defiladę?

W związku z defiladą Dowództwo Garnizonu Warszawa przygotowało specjalny informator jak najszybciej dojechać na nią oraz z których miejsc będzie ją najlepiej widać.

Jak zaznaczają w informatorze żołnierze, aby dotrzeć na defiladę, najlepiej dojechać w okolice Starego lub Nowego Miasta. Jadąc komunikacją miejską, należy wybrać autobusy linii: 116, 128, 160, 175, 178, 180, 190, 222, 503 oraz 518; tramwaje linii: 4, 6, 13, 15, 20, 23, 26, 28 i 78; oraz metrem wysiadając na stacjach Ratusz-Arsenał, Nowy Świat-Uniwersytet i Centrum Nauki Kopernik.

Samochód zostaw w domu

Ci, którzy wybiorą się na defiladę samochodem, powinni pamiętać, aby nie wybierać mostu Gdańskiego (będzie zamknięty od godz. 8) oraz mostu Śląsko-Dąbrowskiego (zamknięty od godz. 13). "Dojedź z zapasem czasu. Zaparkuj w większej odległości, pamiętając o ograniczeniach" - podają w informatorze żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Gdzie stanąć, by mieć najlepszy widok?

Następnie chętni, którzy będą już w rejonie Starego lub Nowego Miasta, proszeni są o skierowanie się w stronę Wisły i Wisłostrady pieszo - dokładnie do Multimedialnego Parku Fontann lub Bulwarów Wiślanych. "Tam znajdziesz najlepsze miejsce widokowe. Defiladę będzie można również obserwować na całej trasie, czyli od Cytadeli Warszawskiej aż do mostu Śląsko-Dąbrowskiego" - wskazali w informatorze.

Ulice wyłączone z ruchu

Przypomnieli również, że od poniedziałku od godz. 20 wyłączone z parkowania będą ulice: Sanguszki, Jana Jeziorańskiego, Wenedów, Krajewskiego, Zakroczymska, Wybrzeże Kościuszkowskie, Boleść, Mostowa, Bugaj, Parking pod al. Solidarności, Karowa, Lipowa, Wiślana, Gęsta i Dobra.

Uzbrojenie na defiladzie

Na wtorkowej defiladzie, która rozpocznie się o godz. 14, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". Będą pokazane m.in. "kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - zapowiedziano w komunikacie MON.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947 r. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

bf/ apiech/