Zerowa tolerancja dla nielegalnych mieszkań turystycznych w Sewilli

"Będziemy działać z zerową tolerancją dla mieszkań turystycznych, które działają nielegalnie" – powiedział w poniedziałek burmistrz Sewilli Jose Luis Sanz Ruiz z konserwatywnej Partii Ludowej (PP), cytowany przez "El Pais".

Kwestie legalności działań władz budzą kontrowersje

Politycy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) mają wątpliwości co do legalności proponowanego przez lokalne władze odcięcia dopływu wody do mieszkań.

Moratorium na nowe licencje na mieszkania turystyczne

Aktywiści na rzecz ograniczenia masowej turystyki w Sewilli domagają się także moratorium na wydawanie nowych licencji na mieszkania do użytku turystycznego (hiszp. viviendas de uso turistico, VUT).

"Andaluzja jest regionem o największej liczbie wynajmów turystycznych w Europie, z 117 tys. nieruchomości i 620 tys. łóżek" – zaznacza "El Pais". "Skargi mieszkańców na problemy powodowane przez masową turystykę gwałtownie wzrosły w tym roku z powodu rekordowej liczby odwiedzających" – dodaje gazeta.

