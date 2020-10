Placówki te mają być ukierunkowane na opiekę nad zakażonym pacjentami i zaangażowane m.in. w koordynowanie ich transportu, a także przepływu między szpitalami w regionie.

Na liście 16 szpitali koordynacyjnych znalazły się:

– Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

– 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

– Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

– Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

– Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu

– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

– Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku

– Centrum Medyczne w Łańcucie

– 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach

– Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

– Szpital w Ostródzie

– Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Resort zdrowia poinformował, że dla usprawnienia koordynacji przepływu pacjentów w skład wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego wejdą dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawiciele szpitali koordynacyjnych.

Do zadań zespołu należeć będzie m.in. bieżące koordynowanie przepływu pacjentów między szpitalami na terenie województwa (w uzgodnieniu z lekarzami innych szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), koordynowanie ruchu karetek wymazowych pobierających próbki do badań, koordynowanie ruchu karetek transportowych COVID-19, a także koordynowanie przekazywania pacjentów do izolatoriów. (