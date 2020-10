Jak tłumaczył PAP Białoszewski, "jeżeli spojrzymy na statystyki liczby zakażeń w podziale na województwa czy też konkretne miasta, to możemy oczywiście dostrzec, iż te, które mają najwyższą liczbę mieszkańców, charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem bezwzględnej liczby zakażonych osób".

Dlatego – ocenił – analizując te dane, trzeba wziąć pod uwagę, że liczby podawane w dziennych statystykach nie do końca dają miarodajny obraz sytuacji.

W związku z tym, według eksperta, w tej chwili bardziej porównawcze byłoby podawanie liczby zakażeń SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców w danej populacji w województwie i na 10 tys. w podziale na powiaty.

"W województwach o niższej liczebności widzimy, że liczby bezwzględne zakażeń są mniejsze, natomiast w większych województwach, mazowieckim, małopolskim czy wielkopolskim te liczby są wysokie, dlatego statystyki zachorowań w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców byłyby prostsze do porównania" – przekonywał.

Reklama

Białoszewski ocenił też, że równie duże znaczenie dla oceny sytuacji mają dane o liczbie osób hospitalizowanych i poddanych izolacji.

"Te liczby pokazują, jaka jest rzeczywista dynamika epidemii" – wskazał. Dodał, że trzeba pamiętać, że osoba, której test na SARS-CoV-2 wyszedł pozytywnie, to jeszcze nie jest osoba chora, jednak nadal niosąca ryzyko dla otoczenia, dlatego powinna bezwzględnie być poddana kwarantannie.

Odnosząc się do liczby wykonywanych testów, które wahają się w przedziale 30-50 tys. dobowo, Białoszewski zaznaczył, że "im więcej testów będziemy wykonywać, tym więcej zakażeń będziemy wykrywać".

"Powinniśmy zatem stosować przelicznik liczby wyników pozytywnych do ogólnej liczby testów, co by było bardziej obiektywnym miernikiem względnego rozprzestrzenienia się wirusa w poszczególnych województwach" – ocenił.

Zapytany o opinię na temat obostrzeń ogłoszonych od soboty, tzn. zwiększenia liczby czerwonych stref w całym kraju i wprowadzenie większych obostrzeń, Białoszewski powiedział, że "jeżeli te działania okażą się skuteczne, to ich efekt zobaczymy nie szybciej niż za około 2 tygodnie, czyli tyle, ile mniej więcej trwa okres inkubacji koronawirusa".