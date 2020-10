Duda zaznaczył, że budowa szpitala tymczasowego jest już bardzo zaawansowana; podkreślił też, że stanowi on realizację rządowej strategii walki z koronawirusem.

Dziękował m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi za to, że "w tak szybkim tempie to zadanie realizują". "Zadanie, które było wcześniej koncepcyjnie przygotowane, było przewidywane jako ratunkowe do wykonania, ale dziś, jak widać, przyszedł taki czas, że w związku z niestety rozszerzająca się pandemią koronawirusa ono jest w realizacji" - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym "jest w realizacji jako inwestycja zabezpieczająca".

"Chcę podkreślić jedno - to jest szpital, który ma stanowić zabezpieczenie, gdyby pandemia nadal rozwijała się w sposób bardzo szybki, zdecydowany, gdyby brakowało miejsc w szpitalach dla chorych, wtedy ten szpital tutaj w Warszawie na Stadionie Narodowym oczywiście będzie uruchomiony" - oświadczył.

Zaznaczył, że - jeśli będzie taka potrzeba - szpital będzie mógł przyjąć chorych już w przyszłym tygodniu. "Będą także i inne szpitale, które w tej chwili są przygotowywane w całej Polsce" - mówił prezydent.

Dziękował również wojewodom i prezydentom miast "za przychylność". "Tak jak tutaj w Warszawie, działanie rządu spotkało się ze wsparciem prezydenta Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego" - dodał Andrzej Duda.