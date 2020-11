Minister zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że wd wtorku dostępna jest na stronie internetowej resortu zdrowia trzecia edycja strategii walki z pandemią.

Dopuszczony do weryfikowania zachorowania na COVID-19 został test antygenowy (dotąd wymagany był test PCR). Do wykonania takiego testu nie jest potrzebne laboratorium, a jego wynik można otrzymać w 15 minut. Obecna generacja tych testów - podkreślił szef MZ - spełnia już wszystkie wymagania WHO, a także polskich ośrodków naukowych.

Szef resortu zdrowia poinformował, że testy antygenowe zostaną skierowane na SOR-y i izby przyjęć, tam, gdzie kluczowa jest szybka diagnoza pacjenta "covidowego". Obecnie przeprowadzanych jest nawet 70 tysięcy testów dziennie.

Drugie rozwiązanie to wprowadzenie automatycznej kwarantanny dla domowników osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem - obecnie na kwarantannie znalazło się już ponad pół miliona osób. "To ogromna rzesza osób, z którą poradzić sobie musi Inspekcja Sanitarna" - powiedział Niedzielski. Podkreślił, że instytucja ta przez wiele lat była bardzo niedofinansowana i teraz to się zmieni.

"Nie chcemy, aby oczekiwanie na telefon od Inspekcji Sanitarnej przedłużało okres rozpoczęcia kwarantanny; jednym z już wdrożonych rozwiązań jest wprowadzenie automatycznej kwarantanny" - powiedział. Oznacza to, że wszyscy domownicy osoby, u której stwierdzony zostanie COVID-19, automatycznie podlegają kwarantannie. Minister podkreślił, że cały czas należy w takiej sytuacji spodziewać się telefonu z Inspekcji Sanitarnej, gdyż istnieje obowiązek przeprowadzenia śledztwa epidemicznego.

Gowin: pierwszy polski test genetyczny do detekcji SARS-COV-2 jest już dostępny na rynku

Pierwszy polski test genetyczny do detekcji SARS-COV-2 jest już dostępny na rynku. To przykład na to, że działając razem szybciej pokonamy pandemię - napisał na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin. Test opracowali naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

"Pierwszy polski test genetyczny do detekcji SARS-COV-2 jest już dostępny na rynku. To efekt mobilizacji naukowców, współpracy z biznesem i rządowej pomocy (15 mln) oraz przykład na to, że działając razem szybciej pokonamy pandemię" - napisał we wtorek na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, gratulując zespołowi z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, którego naukowcy opracowali test.

Test genetyczny o nazwie MediPAN-2G+ FAST COVID, którego finalna wersja jest już dostępna na rynku, opracowali naukowcy wolontariusze z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. W produkcję i wprowadzenie rozwiązania na rynek zaangażowały się firmy Medicofarma, Polpharma, Future Synthesis oraz A&A Biotechnology.

Badania nad testem prowadzone były od marca 2020 r. i rozpoczęły się wraz z wybuchem pandemii. Jego twórcy zapewnili w informacji przesłanej PAP, że jest on jednym z najszybszych i najbardziej czułych, jakie dotąd powstały. Uzyskał on pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Zaangażowanie w projekt rodzimych firm i użycie dostępnych w kraju odczynników pozwoliło obniżyć cenę testu oraz zabezpieczyć potrzeby na tego rodzaju badania w razie kolejnej fali pandemii. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 15 mln zł od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 100 tys. zł od samorządu województwa wielkopolskiego.

„Wiedzieliśmy, że mamy wiedzę, kompetencje i zaplecze techniczne, aby opracować produkt, który dorówna lub przewyższy jakością dostępne na rynku testy. Jednak już podczas wstępnych prac zdaliśmy sobie sprawę, że brakuje nam partnera, który pomógłby wprowadzić produkt na rynek. Dzisiaj, z całą pewnością, możemy powiedzieć, że gdyby nie zaplecze produkcyjne i kompetencje biznesowe polskich firm proces weryfikacji testu trwałby znacznie dłużej” – twierdzi dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN prof. Marek Figlerowicz, zacytowany w prasowym komunikacie.

Polski test MediPAN-2G+ FAST COVID wykrywa dwa specyficzne geny koronawirusa SARS-CoV-2. W wielu innych testach jednym z wykrywanych genów jest tzw. gen przesiewowy, charakterystyczny dla całej rodziny koronawirusów. Autorzy testu zapewniają, że jego skuteczność została potwierdzona w niezależnych laboratoriach przy zastosowaniu różnych urządzeń diagnostycznych.

Test wykazuje krótki czas reakcji RT-PCR (około 1h), co może poprawić efektywność pracy laboratoriów (skraca o połowę czas detekcji), a tym samym przyśpieszyć uzyskanie wyniku dla pacjenta. Jest on jednym z najszybszych tego typu testów - przekonują jego twórcy. Czułość reakcji wykrywających wirusa jest wysoka i sięga ponad 99 proc.

Jak podkreślają twórcy testu, dzięki ich rozwiązaniu Polska może się uniezależnić od importu zagranicznych testów oraz komponentów niezbędnych do ich produkcji. To również sukces młodych badaczy, którzy w początkowym okresie pracowali nad rozwojem testu w ramach wolontariatu.

Prototyp testu zaprojektowano i wykonano w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Transferem produktu ze skali laboratoryjnej do skali produkcyjnej oraz kompleksową produkcją zajęła się firma Medicofarma. Z kolei podmiotem, który wsparł prace nad przeobrażeniem prototypu w optymalny komercyjnie produkt, tak by posiadał pożądane cechy i mógł zostać przeniesiony z laboratorium do masowej produkcji, była firma Polpharma.