Szef KPRM pytany był w TVP Info czy premier Mateusz Morawiecki zaszczepi się w świetle kamer telewizyjnych razem z "grupą zero", dając tym samym przykład obywatelom.

"Parząc na nasze życie polityczne obawiałbym się sytuacji, gdzie taka deklaracja i gotowość do zaszczepienia w pierwszej grupie zaowocowałaby posądzeniem, że premier i członkowie rządu starają się wyjść przed szereg, starają się zawłaszczyć to szczególne dobro, jakim jest szczepionka, bo faktycznie daje ona szansę na powrót do normalności" - powiedział Dworczyk. Jak dodał, premier w momencie, kiedy przyjdzie kolej jego kategorii wiekowej - zaszczepi się.

Dworczyk dodał, że sam będzie się szczepił, natomiast jeszcze nie wie, kiedy. "Nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie, ponieważ nie wiemy jak będzie wyglądała dynamika szczepienia poszczególnych grup, na które zostaliśmy podzieleni, jako obywatele. Najpierw mamy grupę zero a więc lekarzy, pracowników placówek leczniczych plus pracownicy DPS i OPS, ale i farmaceuci. Później grupa pierwsza, czyli seniorzy 60+ i kilka wybranych grup takich jak służby mundurowe, czy nauczyciele. W związku z tym, w jakim momencie ja będę mógł się zaszczepić nie potrafię odpowiedzieć" - mówił minister. Podkreślił, że jeśli "będzie taka możliwość to skorzysta z niej".

Szef KPRM zapowiedział, że w drugiej połowie grudnia ruszy kampania promocyjna szczepienia. "Mam nadzieję, że zaangażuje się w tę akcję grupa osób rozpoznawalnych i będzie ona bardzo liczna. Na pewno będą tam aktorzy, natomiast nie zdradzajmy przed premierą spotów, którzy" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że "szersza akcja promocyjna szczepienia przeciw COVID-19 rozpocznie się 27 grudnia". "Akcja informacyjna już się rozpoczęła - 15 grudnia ruszyła specjalna strona internetowa, ruszyła specjalna infolinia. Natomiast w drugiej połowie grudnia - 27 grudnia ruszą spoty i różnego rodzaju formy reklamy zarówno w mediach telewizyjnych, jak i elektronicznych, dzięki, której będziemy informować na temat szczepionki i procesu szczepień, i zachęcać wszystkich do szczepień" - zapowiedział minister.

Pytany czy granica francuska dla ruchu tranzytowego, dla ruchu ciężarowego zostanie we wtorek otwarta, Dworczyk wyraził nadzieję, że do tego dojdzie. "Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z dwoma europejskimi politykami i uzyskał deklarację, że dziś ten problem zostanie rozwiązany" - dodał.

Według Dworczyka rząd przygotowując się na trzecią falę pandemii opublikował rozporządzenie, które wprowadza nowe regulacje. "Niektórzy nazywają ją +obostrzeniami+, my nazywamy ja normami, dzięki którym staramy się powstrzymać transmisję wirusa. Tylko przestrzegając tych norm, tych zaleceń mamy szansę na powstrzymanie trzeciej fali" - powiedział minister.

„Wszystko wskazuje na to, że trzecia fala stanowi poważne zagrożenie" - podkreślił. "Wielu ekspertów twierdzi, że będzie najpotężniejsza, w związku z tym - od nas zależy - czy udam nam się ją zatrzymać, czy nie" - dodał szef KPRM.