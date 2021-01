Celem COVAX jest dostarczenie do końca roku prawie 2,3 mld dawek szczepionek, w tym 1,8 mld dawek przekazanych za darmo do najuboższych krajów - zaznaczył Berkley na konferencji prasowej w Genewie. Dodał, że pierwsze dostawy mają się zacząć w najbliższych tygodniach.

Pytany o możliwy zakaz eksportu szczepionek nałożony przez Unię Europejską, szef GAVI podkreślił, że w sprawie dostaw szczepionek dla COVAX potrzebna jest międzynarodowa współpraca i "globalny konsensus na poziomie politycznym". "Mamy nadzieję, że większość prac będzie prowadzona w ramach mechanizmów międzynarodowych, nie umów dwustronnych" - zaznaczył.

Wydarzenia ostatniego tygodnia pokazały nam, jak zmienne mogą być ustalenia dotyczące dostaw szczepionek, nawet dla rozwiniętych państw - zaakcentował Berkley.

Szef GAVI przekazał również, że w ramach COVAX cena szczepionki AstraZeneca będzie wynosiła 3 lub 4 dolary za dawkę, w zależności od kraju. Według niego program prowadzi też rozmowy na temat umowy z firmą Pfizer i ma nadzieję, że niedługo zostaną one zakończone.

GAVI to międzynarodowa koalicja zajmująca się pomaganiem w prowadzeniu programów szczepień w krajach o niskich dochodach, organizacja prowadzi program COVAX we współpracy z Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Celem COVAX jest przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 oraz ich sprawiedliwa i równa dystrybucja do wszystkich krajów świata