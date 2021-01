"Szczepionki RNA nie mają wpływu na DNA. Na żaden aspekt DNA" - podkreśliła Cooke, odpowiadając we wtorek na pytania europosłów z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego.

Wielu deputowanych wyrażało niezadowolenie z powodu problemów firm farmaceutycznych w wywiązywaniu się z kontraktów na dostarczanie szczepionek.

"Podzielamy tę frustrację" - oznajmiła dyrektor EMA. "To co możemy zrobić, to sprawdzić, czy da się umożliwić włączenie dodatkowych mocy produkcyjnych. Czy możemy tak usprawnić te procesy, żeby uniknąć przewidywanych opóźnień" - dodała.

Odnosząc się do licznych pytań na temat rosyjskiej szczepionki Sputnik V, Cooke, podkreśliła, że przedsiębiorstwo, które ją produkuje nie złożyło wniosku o dopuszczenie do unijnego rynku. "Jesteśmy na etapie doradztwa naukowego" - wyjaśniła.

Reklama

Poproszona o opinię na temat dopuszczenia szczepionek do użycia przez niektóre kraje członkowskie UE w trybie wyjątkowym - tak jak zrobiły to np. Węgry - odpowiedziała, że taka jest prerogatywa państw członkowskich. "Podejmują one tę decyzję na podstawie oceny (...) sytuacji na swoim terytorium. EMA się w to nie angażuje" - podsumowała.

Poinformowała też, że instytucja, na czele której stoi, zwróciła się do władz Izraela o udostepnienie danych dotyczących tamtejszej kampanii szczepień. "To bardzo ciekawe obserwować, co się dzieje w Izraelu i zobaczyć, czy da się to zastosować również w Europie" - zaznaczyła.

Ponad 2,6 mln osób, spośród liczącej 9 mln populacji Izraela, otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki i około 1,2 mln zaszczepiono już obiema dawkami.

Kampania szczepień przeciw Covid-19 odbywa się w Izraelu najszybciej na świecie.