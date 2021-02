"Wszystkie zasoby skierowaliśmy na walkę z pandemią, co – trzeba uczciwie powiedzieć – oznacza pewne zaniedbania. (…) Przez rok narósł pewien deficyt zdrowia" – powiedział minister podczas XV Forum Organizacji Pacjentów.

Zaznaczył, że ważne jest, by jak najszybciej "zniwelować ten deficyt zdrowotny, który ma miejsce w każdym zakresie chorobowym; w każdym przypadku, który nie został wykryty; w każdej sytuacji, gdy pacjent nie miał kontynuacji leczenia".

"Wszyscy doskonale wiemy, że nie żyjemy w idealnym świecie. Wiemy, że także w zwyczajnych czasach dostęp do leczenia miał swoje bariery" – zaznaczył.

Minister mówił, że należy "nadganiać zaległości i wybiegać do przodu, budując zdrowie Polaków". Służyć ma temu – jak podkreślił – plan odbudowy zdrowia Polaków.

Plan ten, jak podał, ma składać się z pięciu elementów. Są to: przekucie pilotażu sieci onkologicznej w rozwiązanie systemowe – Krajową Sieć Onkologiczną oraz pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej; zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opieka i rehabilitacja pocovidowa oraz program profilaktyki 40 plus.

Kilka dni temu, 4 lutego - w Światowym Dniu Walki z Rakiem - poinformowano, że do końca marca przygotowany zostanie projekt, który pilotaż sieci onkologicznej przekuje na rozwiązanie systemowe. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022.

W czwartek w Światowym Dniu Chorego zapowiedziano z kolei, że powstanie Krajowa Sieć Kardiologiczna, jej pilotaż będzie realizowany na Mazowszu.

Czasowe zniesienie limitów przyjęć do wszystkich specjalistów – jak poinformował minister w wywiadzie dla PAP we wtorek - miałoby obowiązywać od kwietnia, co najmniej do końca roku.

Na czwartkowym forum szef resortu zdrowia przekazał, że przygotowana zostanie ustawa, by rozwiązanie było zagwarantowane systemowo, a będzie realizowane zarządzeniami prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Jeśli chodzi o opiekę i rehabilitację postcovidową, (…) chcemy by ta rehabilitacja była dostępna. Razem ze środowiskiem przygotujemy do końca lutego konkretne rozwiązanie" – poinformował Niedzielski.

"Ostatni element jest dedykowany grupie 40 plus, ale ma być też zachętą i pewną popularyzacją tego, że wychodząc z pandemii – a wychodzimy dzięki szczepieniom, nawet, jeśli liczby zakażeń się wahają – powinniśmy zrobić bilans zdrowia, by ocenić co powinno być podjęte w pierwszej kolejności, jakie terapie, jakie leczenie" – powiedział.

Minister poinformował, że ogłoszony zostanie specjalny program profilaktyki 40 plus, który "ze względu na charakter postpandemiczny będzie sprowadzał się do jednorazowego bilansu zdrowia". Bilans ten – jak wyjaśnił – obejmie podstawowe badania.