Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu ds. szczepień podczas piątkowego briefingu przekazał, że po konsultacjach ze środowiskami medycznymi i ekspertami szef resortu zdrowia wydał wytyczne mówiące o tym, że szczepionką firmy AstraZeneca mogą być szczepione osoby urodzone w roku 1956 oraz młodsze. Oznacza to - doprecyzował - że szczepionką tą mogą być szczepione osoby od 18. do 65. roku życia.

"Zapisy nauczycieli i opiekunów w żłobkach, które zaczną się w poniedziałek, będą już uwzględniały osoby powyżej 60. roku życia, które dotąd nie mogły się szczepić (preparatem AstraZeneca-PAP)" – zwrócił uwagę wyjaśniając, że powodem zmiany są napływające informacje medyczne i wyniki badań.

Dworczyk poruszył też kwestię odstępu między szczepieniami tym preparatem. Przypomniał, że w wytycznych ministra zdrowia znalazło się zalecenie, by odstęp pomiędzy dawkami szczepionki AstraZeneca wynosił 10-12 tygodni. "To jest spowodowane skutecznością działania szczepionki AstraZeneca" - powiedział.

Minister zwrócił też uwagę, że w grupie zero cały czas jest kilkaset tysięcy osób niezaszczepionych. "Są tam i lekarze i pracownicy medyczni, ale przede wszystkim osoby współpracujące z podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą. Po 3 marca rozpoczniemy szczepienia właśnie grupy zero. Zakończymy je w krótkim czasie. Ta data jest związana z tym, że 2 marca do Polski ma dotrzeć transport liczący około 0,5 mln szczepionek AstraZeneca i one właśnie zostaną przeznaczone na dokończenie szczepień w grupie zero" - wyjaśnił.

Dworczyk zaznaczył, że zaszczepiono już 94 proc. lekarzy.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z PAP we wtorek powiedział, że do końca I kwartału 2020 r. do Polski powinno trafić blisko 6,7 mln dawek. AstraZeneca powinna dostarczyć 1,15 mln szczepionek, Moderna 744 tys. dawek, a Pfizer/BioNTech 4,8 mln.

COVID-19 Vaccine AstraZeneca to szczepionka dopuszczona na unijny rynek 29 stycznia. Jest to monowalentna szczepionka składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2. Podawana jest domięśniowo.

Z informacji zamieszczonych w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak "obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych". Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana w 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2 st. C – 8 st. C.

W pierwszej kolejności szczepieni tym preparatem mają być nauczyciele poniżej 65. roku życia, którzy powrócili do szkół. Pozostali z nich mają być uodparniani na COVID-19 pozostałymi dwiema dostępnymi na rynku szczepionkami, czyli Comirnaty i COVID-19 Vaccine Moderna. W piątek poinformowano, że również tym preparatem szczepione będą osoby z grupy zero, które nie przyjęły jeszcze szczepionki.