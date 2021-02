"Do dnia dzisiejszego szczepionka została zaaplikowana ponad 29 mln osób. Jest to 6,4 proc. populacji UE. Jeśli wyłączymy z tego młodzież i dzieci, to będzie to około 8 proc. dorosłej populacji" - powiedziała szefowa KE na konferencji prasowej po zakończeniu pierwszego dnia unijnego wideoszczytu.