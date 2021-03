Jest "pewien bufor" szczepionek AstryZeneki

Dworczyk był pytany na konferencji prasowej w Warszawie o kwestię dostaw szczepionek AstryZeneki i Johnson&Johnson.

Szef KPRM odpowiedział, że jeśli chodzi o szczepionki AstraZeneca, został stworzony "pewien bufor szczepionek, bo doświadczenia ostatnich miesięcy są właśnie takie, że uznaliśmy, że trzeba go stworzyć przed rozpoczęciem szczepienia kolejnych grup AstraZeneką".

W piątek Dworczyk poinformował, że w nocy dotarły do Polski informacje o zmniejszeniu dostaw szczepionki firmy AstraZeneca tak, że do końca marca będzie ich o 550 tys. mniej.

"Teraz trwają zapisy dla seniorów w wieku lat 69. Przypominam i zachęcam seniorów, by się zapisywali, telefon 989, można bez problemu się dodzwonić i uzyskać termin szczepienia" - powiedział Dworczyk.

Szczepionka Johnson&Johnson w Polsce pod koniec maja

"Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę firmy Johnson&Johnson, mamy na razie wstępne deklaracje, że pierwsze szczepionki tej firmy trafią do Polski w maju" - dodał szef KPRM.

Do Polski zostanie dostarczonych około 16 mln sztuk szczepionki firmy Johnson & Johnson - poinformował w piątek szef KPRM. Zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek - dodał.

Do końca roku 2,5 mln szczepionek Johnson&Johnson

Dworczyk pytany w piątek na konferencji prasowej o to, ile dawek szczepionki Johnson & Johnson zostanie dostarczonych do Polski, odparł, że będzie to ok. 16 mln sztuk. "Natomiast zgodnie z deklaracjami producenta do końca drugiego kwartału do Polski może dotrzeć około 2,5 mln tych szczepionek" - powiedział szef KPRM.

"To są deklaracje producenta. Sam producent mówi, że to są wstępne deklaracje, więc żeby podawać twarde liczby i terminy musimy jeszcze chwilę zaczekać" - dodał.

Cztery szczepionki przeciw Covid-19 na rynku w UE

Na rynku unijnym dopuszczone są cztery szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

W czwartek Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terytorium Unii Europejskiej szczepionkę przeciw COVID-19 firmy Johnson&Johnson.