Od lat OncoArendi koncentruje swoje siły na odkrywaniu i rozwoju nowych leków w różnych chorobach. Jednym z kierunków badań, na którym skoncentrowane są działania firmy, jest immuno onkologia. To inna niż dotychczas strategia leczenia nowotworów, której celem jest aktywowanie układu odpornościowego organizmu, tak aby on sam mógł walczyć z nowotworem. Dokładniej polega to na pomocy naszym białym krwinkom w zidentyfikowaniu komórek nowotworowych jako wroga i w efektywnym ich zwalczaniu. Nowotwory znają wiele sposobów by neutralizować układ odpornościowy, a leki małocząsteczkowe tworzone przez OAT zaprojektowane są, by temu przeciwdziałać. Jest to więc inne podejście od tego, które znamy do tej pory, czyli hamowania namnażania komórek nowotworowych toksycznymi lekami cytostatycznymi. Immunoterapia jest przełomem w leczeniu pacjentów z nowotworami i już staje się bardzo istotnym narzędziem w walce z rakiem.