Cel: zaszczepienie wszystkich osób 60+ do końca kwietnia

Uruchomiliśmy dodatkowe pół miliona terminów na kwiecień, bo chcemy przesunąć na kwiecień szczepienia wszystkich osób powyżej 60. roku życia, które dziś mają terminy wyznaczone na maj - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

"Wczoraj, zgodnie z naszą deklaracją, uruchomiliśmy dodatkowe pół miliona terminów (...) w całej Polsce na kwiecień. Dlatego że chcemy przesunąć wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, które dziś mają terminy wyznaczone na maj - na kwiecień" - powiedział Dworczyk na piątkowej konferencji prasowej.

"Chcielibyśmy, by do końca kwietnia wszystkie osoby powyżej 60. roku życia zostały zaszczepione. Dlatego też prosimy punkty szczepień, by kontaktowały się ze swoimi pacjentami i przepisywały tych pacjentów z terminów majowych na terminy kwietniowe" - podkreślił.

Jak dodał, ten komunikat został już rozesłany do punktów szczepień. "To niestety każdy z punktów musi wykonać pewną pracę związaną z przyspieszeniem szczepień dla osób powyżej 60. roku życia" - zauważył.

"Powtórzę - chcemy do końca kwietnia, by wszyscy Polacy powyżej 60. roku życia, którzy chcą się zaszczepić, zostali zaszczepieni" - powiedział szef KPRM.

Dworczyk mówił również o tym, że uruchomienie możliwości zapisów dla osób w wieku 40-59 lat, które wcześniej deklarowały chęć zaszczepienia się, wynikało z jednej strony z przyspieszenia programu szczepień oraz pojawieniem się dziesiątek tysięcy nowych terminów w systemie, a z drugiej strony - pewnym spowolnieniem w rejestrowaniu się osób powyżej 60. roku życia.

Szef KPRM podkreślił, że "priorytetem" są osoby powyżej 60. roku życia, bo to te osoby są najbardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19. "Więc przy tej okazji też namawiamy wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, by się rejestrować" - dodał.

Błąd systemu. SMS-y o zmianie terminu rozesłane

Osoby, które w wyniku błędu systemu były zarejestrowane na terminy kwietniowe, otrzymały SMS-a z powiadomieniem, że termin ich szczepienia został zmieniony. O godz. 10.00 automatyczny system z infolinii zacznie do nich dzwonić, proponując terminy majowe – powiedział Michał Dworczyk.

Dworczyk zwracał uwagę, że czwartkowy błąd systemu polegał na tym, że system zaczął proponować terminy kwietniowe, a nie majowe, osobom w wieku 40 plus, które zgłosiły wcześniej chęć do szczepienia.

"Dlatego zatrzymaliśmy wczoraj możliwość tych zapisów. Ona jest teraz odblokowana. Niemniej, ta pomyłka sprawiła, że około 60 tys. czterdziesto- i czterdziestokilkulatków zapisało się na terminy kwietniowe" – dodał.

Szef KPRM przekazał, że wszystkie te osoby, które były zarejestrowane na terminy kwietniowe przypadające od najbliższego wtorku do 30 kwietnia, otrzymały SMS-a z powiadomieniem, że termin ich szczepienia został zmieniony.

"O godz. 10.00 automatyczny system z infolinii zacznie dzwonić do tych 60 tys. osób, proponując terminy majowe tak, żeby każda z tych osób mogła zaszczepić się w maju" – poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Wszystkie kanały rejestracji do szczepień już działają

Wczoraj mieliśmy problem z systemem rejestracji, dlatego jego działanie zostało w części zawieszone; raz jeszcze chciałbym za to przeprosić; udało nam się przed północą uruchomić system i wszystkie kanały rejestracji w tej chwili działają - mówił Dworczyk.

Dworczyk podczas piątkowej konferencji prasowej przyznał, że w czwartek pojawił się problem z systemem rejestracji do szczepień, dlatego w części jego działanie zostało zawieszone. "Jeszcze raz chciałbym wszystkich, którzy byli narażeni przez to na kłopoty, przeprosić" - mówił.

Dodał, że tuż przed północą system udało się uruchomić i wszystkie kanały, którymi można się rejestrować w tej chwili działają. "Ta rejestracja została wznowiona dla wszystkich osób, przede wszystkim dla seniorów i osób powyżej 60 roku życia, których namawiamy do tego, żeby się zapisywały na konkretne terminy. Tych terminów mamy w tej chwili bardzo dużo" - powiedział.

Dworczyk zapewnił, że ruszyła również możliwość rejestrowania się dla osób, które zadeklarowały, za pomocą formularza elektronicznego w styczniu, lutym lub marcu, gotowość zaszczepienia się. Chodzi o osoby pomiędzy 40 a 59 rokiem życia. "To grupa to około 680 tysięcy osób" - doprecyzował.

"Tylko te osoby, w tym przedziale wiekowym mogą się zarejestrować na szczepienie" - zaznaczył.

Obciążenie profilu zaufanego

Mamy stukrotnie zwiększone obciążenie profilu zaufanego; na sekundę próbuje się logować ok. 500 osób stąd profil może zwalniać - poinformował Michał Dworczyk.

Podczas konferencji w KPRM Dworczyk poinformował, że jest bardzo duże obciążenie systemu do rejestracji szczepień. "Mamy stukrotnie zwiększoną do codziennego, zwykłego ruchu, stukrotnie zwiększone obciążenie profilu zaufanego" - powiedział. "Na sekundę próbuje się logować około 500 osób - w związku z tym ten profil może zwalniać, z tym należy się liczyć" - dodał.

"Prosimy o to żeby korzystać z tych trzech kanałów: całodobowa i bezpłatna infolinia 989, e-rejestracja przez stronę pacjent.gov.pl, tudzież wiadomości SMS wysłane na numer, który w tej chwili jest wyświetlany (SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 - PAP)" - podał szef KPRM.

W czwartek rano minister Dworczyk informował w RMF FM, że jest otwarta rejestracja dla osób powyżej 60. roku życia, ale ta rejestracja zwolniła, dlatego rząd zdecydował się uruchomić zapisy osób między 40. a 60. rokiem życia, które zgłosiły gotowość do szczepienia w styczniu.

Na późniejszej konferencji prasowej Dworczyk przyznał, że z powodu usterki systemu, część osób w wieku 40-59 lat zarejestrowała się na kwietniowe terminy szczepień, a - jak podkreślał - te osoby miały mieć terminy w maju. Dlatego na kilka godzin wstrzymano rejestrację; do każdej takiej osoby ma dzwonić konsultant lub automat proponując termin w drugiej połowie maja.

Po północy z czwartku na piątek szef KPRM poinformował na Twitterze o ponownym uruchomieniu e-rejestracji.

"E-rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 wznowiona. Internetowe Konto Pacjenta dostępne w pełnym zakresie pod adresem http://pacjent.gov.pl" – napisał.

Z kolei we wpisach na profilu #Szczepimysie prowadzonym przez Centrum Informacyjne Rządu zapewniono, że bez zakłóceń działają również zapisy za pośrednictwem SMS. "Wprowadziliśmy niezbędną korektę do systemu" – podano.

Milion szczepień tygodniowo

W pierwszym pełnym tygodniu po świętach, czyli między 12 a 18 kwietnia osiągniemy, prędkość miliona szczepień tygodniowo – poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień. Dodał, że w najbliższym czasie uruchomione będą też nowe punkty szczepień.

Szef KPRM na konferencji prasowej podkreślił, że program szczepień w najbliższych tygodniach będzie przyspieszał.

"W pierwszym pełnym tygodniu kwietnia, po świętach, czyli między 12 a 18 kwietnia osiągniemy prędkość jednego miliona szczepień tygodniowo. To znaczy, że tygodniowo będzie wykonywanych milion szczepień – oczywiście mówimy tu o szczepieniu pierwszą i drugą dawką" – zapowiedział Dworczyk.

Wyraził nadzieję, że szczepionek będzie coraz więcej, a w konsekwencji pojawi się więcej terminów na szczepienia. "Będą uruchomione też nowe punkty szczepień i nowe formuły szczepień" – powiedział.

Dlatego – jak dodał – coraz częściej grupy wiekowe będą się na siebie nakładały. Zaznaczył przy tym, że dynamika zapisów zależy od zainteresowanych.

"Będziemy robić wszystko, by terminy w punktach szczepień nie były wolne i niewykorzystane" – zadeklarował.

Przypomniał, że od 12 kwietnia rusza rejestracja osób urodzonych w roku 1962. "Potem każdego dnia uruchamiamy zapisy na konkretne terminy osób urodzonych w kolejnych latach. W związku z tym już teraz zapowiadam, że takie sytuacje, gdzie będą się mieszały grupy w terminach szczepień 50-, 40-, 30-latków będą miały miejsce, bo to jest związane z przyspieszeniem i realizacją tego najważniejszego celu, którym jest zaszczepianie jak największej części populacji" – podkreślił Dworczyk.

Jeden samorządowy punkt szczepień w każdym powiecie

Jeżeli chodzi o nowe punkty szczepień, to mamy zadeklarowane utworzenie w każdym powiecie jednego samorządowego punktu szczepień, który będzie miał dużą wydajność dzienną - podkreślił Dworczyk.

Dworczyk pytany był w piątek na konferencji prasowej, o to ile będzie nowych punktów szczepień. "Jeśli chodzi o nowe punkty szczepień, to będziemy po świętach przedstawiali szczegółowe rozwiązania, które będziemy stosować w drugim kwartale w ramach Narodowego Programu Szczepień" - odpowiedział szef KPRM.

"W tej chwili możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o nowe punkty szczepień, to co już mamy zadeklarowane i to, co już się w tej chwili dzieje - bo wojewodowie nad tym pracują wspólnie z samorządowcami - to utworzenie w każdym powiecie jednego samorządowego punktu szczepień, który będzie miał dużą wydajność dzienną, dużą możliwość zaszczepienia dużej liczby pacjentów" - powiedział Dworczyk.

Minister był też pytany na konferencji, co mają zrobić osoby, którym w nocy systemu anulował termin szczepień, po czym rano ta osoba zapisała się przez stronę internetową na rejestrację, czy w takim wypadku ten termin zostaje, czy musi on być potwierdzony przez automat.

"Jeśli ktoś po anulowaniu terminu tego kwietniowego zapisał się w tej chwili już sam, samodzielnie, bez pomocy tego systemu automatycznego na termin majowy, to oczywiście ten termin majowy jest aktualny" - podkreślił Dworczyk.