"Rozszerzamy kampanię szczepień" - zadeklarował szef resortu obrony, wskazując, że każdy Francuz, który ukończył 55 lat może "bez żadnych ograniczeń skorzystać z programu szczepień". Decyzja ta oznacza również, że obowiązujący od 19 marca zakaz szczepienia seniorów preparatem brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca zostaje zniesiony - wskazują francuskie media.

"Chodzi o spójność i maksymalną wydajność" - zaznaczył Veran. Wyjaśnił, że osoby powyżej 55. roku życia mogą wybrać, jakim preparatem chcą być szczepione. Do wyboru jest AstraZeneca i preparat firmy Janssen-Cilag (grupa Johnson & Johnson). Do Francji trafiło w ostatnich dniach 200 tys. szczepionek AstraZeneki.

Dwa inne preparaty: Moderna oraz szczepionka opracowana przez BioNTech i firmę Pfizer będzie wkrótce bez ograniczeń dostępna dla wszystkich powyżej 60. roku życia. "Zamierzamy to ogłosić 16 kwietnia" - powiedział szef resortu zdrowia. W tym wypadku - jak zaznaczył w rozmowie z wychodzącym w niedziele tygodnikiem - wydłużony będzie okres między przyjęciem pierwszej i drugiej dozy. "Począwszy od 14 kwietnia chcemy, by okres między pierwszym i drugim szczepieniem wynosił 42 dni, zamiast dotychczasowych 28. Pozwoli to zwiększyć tempo szczepień bez uszczerbku dla poziomu ochrony pacjentów" - wyjaśnił.

Zawieszenie szczepień preparatem AStraZeneca miało związek z nielicznymi przypadkami zakrzepicy we Francji i doniesieniami z innych krajów o skutkach ubocznych stosowania tego preparatu. Ostatecznie uznano, że skala zagrożeń jest nieporównywalna z pożytkami płynącymi z przyspieszenia kampanii szczepień.

W sobotę - jak podkreślają francuskie media - aż 5769 pacjentów znajdowało się w szpitalach zakaźnych, które mogą maksymalnie przyjąć jednorazowo 8 tys. osób.

Całkowity bilans wszystkich zakażeń koronawirusem we Francji wynosi 5 023 785, a liczba zgonów z powodu Covid-19 sięga 98 602. Na kontynencie europejskim tylko dwa kraje przekroczyły próg 100 tys. zgonów: Włochy i Wielka Brytania.

Według resortu zdrowia we Francji zaszczepiono do tej pory 5,2 proc. populacji. Chodzi o 3,49 mln osób, które przyjęły dwie dawki. Liczba osób, które otrzymały pierwszą dozę szczepionki wynosi 13,6 mlnd. (PAP)