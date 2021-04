Na poniedziałkowej konferencji prasowej szef KPRM i pełnomocnik rządu ds szczepień powiedział, że wpłynęły do niego prośby od kilkudziesięciu instytucji o przyspieszenie szczepień ich pracowników, w związku z tym, jak ważne zadania te instytucje wykonują.

"W przypadku 17 z tych instytucji zostały wydane opinie negatywne, po konsultacjach z Radą Medyczną przy premierze, natomiast w przypadku pięciu takich grup skierowałem do ministra zdrowia prośbę o możliwość szczepienia pracowników tych podmiotów w trybie priorytetowym i pan minister przychylił się do tego" - powiedział Dworczyk.

Poinformował, że chodzi o: dyspozytorów ratownictwa medycznego i centrum powiadamiania, pracowników: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, CEZ (Centrum e-Zdrowia) - instytucji odpowiadającej za obsługę informatyczną wszystkich procesów realizowanych w ramach resortu zdrowia, Chmury Krajowej (dostawcy rozwiązań chmury obliczeniowej), instytucji dostarczających tlen do szpitali.

"Pracownicy tych instytucji będą w najbliższych dniach zaszczepieni, żeby zapewnić ciągłość procesu szczepień w Polsce" - poinformował Dworczyk.

"Łącznie to będzie około 1800 osób" - dodał.

Dworczyk: od północy zarejestrowało się na szczepienia 64 tys. chętnych z rocznika 1962

Od północy zarejestrowało się na szczepienia 64 tysiące chętnych z rocznika 1962; rejestracja na razie przebiega bez przeszkód - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Potwierdził, że we wtorek o północy zapisywać się będą mogły osoby urodzone w 1963 r.

W poniedziałek ruszyła rejestracja na szczepienia osób, które urodziły się w roku 1962.

Odpowiedzialny za akcję szczepień szef KPRM Michał Dworczyk zapewnił wczesnym popołudniem, że rejestracja ta przebiega bez przeszkód. "Wierzę, że nadal tak będzie" - zaznaczył.

Dworczyk poinformował, że jak na razie zarejestrowało się 64 tysiące osób z rocznika 1962. "Do końca maja mamy półtora miliona wolnych terminów - to są zarówno sloty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale to są wszystko wolne miejsca, które będą się - jestem przekonany - sukcesywnie wypełniały" - powiedział szef KPRM.

Zastrzegł, że są powiaty, w których jest problem z terminami szczepień. "W tej chwili pracujemy nad tym, żeby wesprzeć punkty szczepień w tych powiatach tak, żeby nie trzeba dalej jeździć, żeby każdy zainteresowany pacjent miał jak najbliżej siebie punkt szczepień" - zapewnił Dworczyk.

Przypomniał ponadto, że we wtorek, od północy, rozpocznie się rejestracja chętnych z rocznika 1963, w środę - 1964 i w kolejnych dniach z dalszych roczników.