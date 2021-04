Niedzielski był pytany na konferencji prasowej, czy Polska wzorem innych państw przygotowuje swoje rozwiązania w zakresie wprowadzenia tzw. paszportu szczepionkowego", który na przykład pozwalałby osobom zaszczepionym korzystanie z m.in. z obiektów sportowych czy innych usług, które obecnie są objęte lockdownem, co przyczyniłoby się jednocześnie do częściowego otwarcia tych branż.

Niedzielski podkreślił, że sformułowanie "+paszport covidowy+ jest bardzo niefortunne, bo sugeruje, że miałby to być dokument pozwalający przekraczać granice albo mieć zagwarantowane prawo uczestnictwa w różnych wydarzeniach". "My wolimy mówić o pewnym certyfikacie potwierdzającym szczepienie" - podkreślił.

Jak zaznaczył, taki certyfikat jest obecnie w Polsce wydawany wszystkim osobom zaszczepionym zgodnie z zaleceniami, czyli po podaniu drugiej dawki. "To jest taka forma QR kodu, w którym zapisane są szczegółowe informacje i o dacie przyjęcia i o rodzaju podanego preparatu. Ten system już działa" - powiedział minister. Dodał, że funkcjonuje także centralna baza osób zaszczepionych.

"To nie jest tylko kwestia okazania dokumentu, ale też budowy, wykorzystania bazy, która w resorcie zdrowia jest prowadzona" - powiedział szef Ministerstwa Zdrowia.

17 marca KE przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, który jest też określany mianem "paszportu szczepionkowego". W założeniu ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii Covid-19. Cyfrowy Zielony Certyfikat będzie dostępny bezpłatnie w formie cyfrowej lub papierowej.

We wtorek grecki portal kathimerini.com poinformował, że 13 państw UE uzgodniło zarys programu mającego na celu zapewnienie bezpiecznego podróżowania i pobudzenie turystyki w Unii po nieudanym sezonie letnim.

Minister turystyki Austrii Elisabeth Kostinger powiedziała, że kraje członkowskie uzgodniły szczegóły propozycji tzw. zielonego paszportu i przekaże je do zatwierdzenia przez Komisję Europejską, by można je wprowadzić najpóźniej w czerwcu.

Jak podała w poniedziałek austriacka agencja prasowa APA, Kostinger wyjaśniła, że system składa się z certyfikatu potwierdzającego, że podróżni "nie mają Covid-19" w postaci dowodu właściwego szczepienia przeciwko koronawirusowi, niedawno wyzdrowieli po infekcji i otrzymali zaświadczenie o stanie zdrowia lub niedawno uzyskali negatywny wynik testu na obecność wirusa.

Zgodnie z tymi doniesieniami informacje te będą przechowywane na kodzie QR, powiązanym z systemem krajowym, a nie ze wspólnym systemem, co mogłoby budzić wątpliwości co do naruszeń ochrony danych.

Oprócz Austrii i Grecji, program obejmuje również Bułgarię, Chorwację, Cypr, Danię, Francję, Niemcy, Włochy, Maltę, Portugalię, Słowenię i Hiszpanię.