Nowe warianty koronawirusa SARS-CoV-2, takie jak te wykryte w RPA, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii, mogą łatwiej się rozprzestrzeniać dzięki powstałym w nich mutacjom. Są też obawy, że mogą one zakażać i wywoływać chorobę COVID-19 nawet u osób już zaszczepionych przeciwko tym patogenom. Firmy farmaceutyczne pracują zatem nad nowymi odmianami preparatów, bardziej dostosowanych do nowych wariantów koronawirusa.

O najnowszych wynikach badań poinformowała amerykańska firma Moderna, wytwarzająca szczepionkę w technologii mRNA. Jak informuje portal medyczny bioRxiv (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.13.439482v1), eksperymenty przeprowadzone na myszach wykazały, że nowa odmiana tego preparatu jest skuteczna wobec wariantów południowoafrykańskiego (B.1.351) oraz brazylijskiego (P.1). To bardzo ważne, bo obydwa warianty budzą szczególnie duże zaniepokojenie, że mogą być groźniejsze niż wariant brytyjski.

Testowano dwa schematy podawania szczepionki. Jeden polegał na podaniu gryzoniom trzeciej dawki zmienionego preparatu, lepiej dostosowanego do nowych wariantów. Zwierzęta te wcześniej otrzymały dwie dawki szczepionki, przygotowanej przeciwko koronawirusom, które pojawiły się na początku pandemii. Drugi schemat szczepienia dotyczył podawania dwóch dawek, jedna, to ta która obecnie jest stosowana, a w drugiej użyto nowej szczepionki, dostosowanej do nowych wariantów koronawirusa.

Według portalu bioRxiv w obu schematach szczepień w organizmach myszy uzyskano „znaczący” poziom przeciwciał przeciwko wcześniejszym koronawirusom, ale wysoki też w przypadku nowych wariantów SARS-CoV-2, jakie wykryto w RPA oraz Brazylii. Obecnie trwają przygotowania do badań klinicznych na ochotnikach.