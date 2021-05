Najnowsze badania wskazują, że 55-60 proc. ludzi w Polsce jest odpornych na koronawirusa – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że to m.in. przyczynia się do spadków liczby nowych zachorowań.

Szef MZ były pytany w TVP Info m.in. o to, jaka jest dolna granica wieku uprawniająca do szczepienia przeciw COVID-19. Niedzielski podkreślił, że dolną granicę wieku zawsze będą wyznaczały rzetelnie przeprowadzone badania. "Jeżeli będziemy mieli ze strony producentów – a mamy już takie deklaracje, że ta granica wieku, choćby w przypadku preparatu Pfizera będzie obniżana do 12. roku życia – to my oczywiście taką możliwość będziemy udostępniali, tak jak teraz udostępniliśmy tę możliwość dla osób w wieku 16 i 17 lat" – powiedział minister. Zwrócił uwagę, że prowadzone są badania sprawdzające, ile osób ma już przeciwciała, także te wynikające z przebytej choroby. "Te najnowsze badania, które prowadzimy razem z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego, wskazują, że w tej chwili ten procent ludzi odpornych to jest 55-60 proc." – poinformował Niedzielski. Dodał, że to m.in. przyczynia się do systematycznych spadków liczby zachorowań. Z danych zamieszczonych na rządowych stronach wynika, że Polsce podano dotąd 16 043 357 dawek szczepionek przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 4 642 010 osób. Na rynku unijnym dopuszczono do szczepień przeciw COVID-19 cztery preparaty. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, preparat Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.