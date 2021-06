Z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland wynika, że 52,4 proc. Polaków nie używa rękawiczek ochronnych podczas wizyt na stacjach paliw, w wielkopowierzchniowych sklepach oraz na targowiskach. 45,7 proc. pytanych twierdzi, że je stosuje, natomiast 2 proc. nie pamięta, czy to robi.

Według autorów badania, Polacy nie są przekonani do stosowania tego rodzaju zabezpieczenia. Wskazali, że 62 proc. osób, które nie nosiły rękawiczek, na pytanie, czy wcześniej dezynfekowały ręce odpowiedziało, że nie, tłumacząc to tym, że zapomniało – 67 proc. wskazań, 31 proc. odpowiedziało, że nie mają takiego obowiązku.

Jak zaznaczył dyrektor zarządzający w Grupie AdRetail Karol Kamiński, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, rękawiczki należy stosować podczas zakupów. Jednocześnie przepisy zakładają, że jeżeli klient dezynfekuje ręce, to już nie musi nosić rękawiczek.

Z badania wynika, że wśród tych, którzy nie noszą rękawiczek ochronnych, dominują osoby w wieku 18-22 lata oraz 23-35 lat. Głównie mieszkają one w woj. pomorskim, dolnośląskim i lubelskim, w miejscowościach liczących od 5 do 19 tys. oraz od 50 do 100 tys. mieszkańców. W większości posiadają wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne oraz wyższe.

Kamińskiego nie dziwi, że to głównie młode pokolenie z mniejszych miejscowości oraz z najniższym wykształceniem nie używa rękawiczek podczas zakupów. "Wiele różnych badań pokazuje, że w czasie pandemii właśnie takie osoby najbardziej lekceważą zalecenia i obostrzenia. Młode osoby żyją w przekonaniu, że im nic nie grozi, albo myślą, że są bardziej odporne na zakażenie niż inne grupy społeczne" - wskazał.

Podał, że osoby, które obecnie nie noszą rękawiczek ochronnych podczas zakupów najczęściej (23,5 proc.) wskazują, że nie mają takiego obowiązku, 18,5 proc. badanych twierdzi, że nie boi się zakażenia. 16,5 proc. wskazuje, że zapomina o rękawiczkach, natomiast 15,8 proc. podaje brak darmowych rękawiczek. Jednocześnie 12,8 proc. pytanych wskazuje, na "inne powody", natomiast 6,1 proc. nie potrafi określić, dlaczego tego nie robi.

Wyniki badania pokazują, że na brak obowiązku używania rękawiczek podczas zakupów wskazują głównie osoby w wieku 23-35 lat, posiadają średnie lub wyższe wykształcenie i są mieszkańcami woj. mazowieckiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wśród osób, które nie boją się zakażenia dominują młodzi ludzie w przedziale wiekowym 18-22 lat z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, zamieszkujący woj. lubelskie, podkarpackie i pomorskie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-16 maja br. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy AdRetail wśród 1122 konsumentów. Wskazana próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.