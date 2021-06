Aby się zaszczepić, wystarczy odwiedzić jeden z czterech miejskich punktów szczepień i mieć przy sobie dowód osobisty i wystawione w systemie e-skierowanie. Młodzież musi być w towarzystwie rodzica bądź opiekuna prawnego. "W zeszłym tygodniu, w okresie od 31 maja do 6 czerwca zaszczepionych w ten sposób zostało ponad 1700 osób" – poinformowała Marzena Wojewódzka.

Szczepionki jeszcze są i czekają na mieszkańców. Na chętnych czekają jednodawkowe szczepionki firmy Johnson & Johnson. Dzieci w wieku 12-14 lat będą szczepione preparatem firmy Pfizer, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej działającej przy premierze.

Do szczepień przekonywał też prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski "robimy wszystko, aby zaszczepić jak najwięcej chętnych osób w jak najkrótszym czasie. Dlatego szczepimy bez zbędnych formalności, bez zapisów czy rejestracji" - przekazał w komunikacie.

Wszyscy, którzy chcą się zaszczepić, mogą zgłosić się do jednego z czterech warszawskich punktów szczepień. Punkty działają od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-18 w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25 i w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. Do punktu szczepień na stadionie Legii można dojechać specjalną linią autobusową 901, która zatrzymuje się m.in. przy Dworcu Centralnym i stacjach metrach: Świętokrzyska i Centrum.