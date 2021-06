Prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokayev poinformował o tym podczas ostatniego zebrania Rady Inwestorów Zagranicznych. - W zeszłym tygodniu miałem spotkanie z dyrektorem generalnym WHO. Organizacja ma rozważyć włączenie QazVac na swoją listę szczepionek dopuszczonych do użycia w nagłych wypadkach – powiedział prezydent Kassym-Jomart Tokayev.

Również dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na swoim profilu na Twitterze potwierdził te ustalenia. Napisał: „Omówiliśmy zasady użycia kazachskiej szczepionki w nagłych wypadkach, aby zapewnić większą dostępność do szczepionek na całym świecie”. Szef WHO pochwalił też Kazachstan za chęć podzielenia się swoim bogatym doświadczeniem z innymi krajami.

Zainteresowanie szczepionką QazVac (QazCovid-in) już jest bardzo duże. Jednak - jak zaznacza minister zdrowia Aleksiej Tsoj, sprzedaż na rynki zagraniczne będzie możliwa dopiero po pełnym zaspokojeniu własnych potrzeb Kazachstanu. Zanim jednak dojdzie do podpisania kontraktów, trzeba również poczekać do zakończenia badań klinicznych. – Jest wiele państw, które złożyły wnioski w sprawie zakupu naszej szczepionki, ale wszystkie oczekują obecnie na to, aż zaprezentujemy wyniki badań pod kątem jej skuteczności – powiedział Aleksiej Tsoj.

QazVac jest podawana w Kazachstanie od 26 kwietnia, a pierwszą zaszczepioną osobą był właśnie minister zdrowia. W tej chwili Kazachstan jest jednym z pięciu krajów, które mają własną szczepionkę na koronawirusa. Swoimi preparatami dysponują jeszcze Wielka Brytania, USA, Chiny, Rosja i Indie. Prace nad QazVac trwały od maja 2020 roku, obecnie są w końcowej fazie badań klinicznych. W pierwszych miesiącach Instytut Bezpieczeństwa Biologicznego produkował 50 tys. dawek, ale docelowo ma ich być nawet 600 tys. miesięcznie. QazVac to szczepionka inaktywowana, podawana w dwóch dawkach.

Tymczasem Kazachstan 15 czerwca rozpoczął badania kliniczne nad kolejną szczepionką przeciwko Covid-19. QazCoVac-P to druga szczepionka Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Biologicznym, która pomyślnie przeszła badania przedkliniczne w specjalistycznej jednostce podległej Ministerstwu Zdrowia Kazachstanu i spełniła wymogi bezpieczeństwa. Obecne badania kliniczne obejmują ochotników w wieku od 18 do 50 lat i odbywają się w wielospecjalistycznym szpitalu w Taraz. Podczas gdy QazVac jest szczepionką inaktywowaną, QazCoVac-P jest szczepionką podjednostkową opartą na sztucznie zsyntetyzowanych białkach koronawirusa SARS-CoV-2.

Szczepionki podjednostkowe, podobnie jak szczepionki inaktywowane, nie zawierają żywych składników wirusa i są uważane za bezpieczne. Zawarty w szczepionce adiuwant skutecznie stymuluje odpowiedź immunologiczną bez negatywnego wpływu na organizm zaszczepionej osoby. Ponieważ ten rodzaj szczepionki zawiera tylko niezbędne antygeny i nie zawiera wszystkich innych składników wirusa, skutki uboczne po szczepionce podjednostkowej występują rzadziej. Używane na całym świecie szczepionki przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, infekcjom pneumokokowym, meningokokowym i hemofilnym są właśnie szczepionkami podjednostkowymi. QazCoVac-P również jest szczepionką dwudawkową.

Obecnie Kazachstan korzysta z rosyjskiego Sputnika V, lokalnie produkowanego QazVac i chińskiego Sinopharm produkowanego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod nazwą Hayat-Vax. Według kazachskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 2,5 miliona osób zaszczepiono, pośród nich ponad 1,5 zaszczepiono dwoma dawkami szczepionki.